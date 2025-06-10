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精神健康｜多重人格源於童年創傷？ 醫生剖析《刑偵12》人格解離現象

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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最近全城熱話當然是劇集《刑偵12》，當中兩位男主角刑凱與丁洛風的人格呈現出明顯的解離特徵，具有臨床上所稱的「人格解離障礙」（Dissociative Identity Disorder，簡稱DID）表徵。此劇除了詭異、懸疑和燒腦，它也讓我們了解什麼是人格解離障礙！

人格解離障礙（DID），又稱多重人格障礙，是一種非常罕見的精神現象，特點是個體在意識、記憶、身份或行為上出現兩種或以上相互獨立的「人格狀態」。患者常因遭受極端創傷——特別是在童年期間——而無法整合自己的情緒與記憶，轉而透過心理分裂將痛苦隔離至特定的「人格」，以達到心理防衛的作用。

情緒突變與人格間失憶 展現DID特徵

刑凱的角色表面上是一位「怪胎」探員，冷靜、理性、近乎機械式地處理案件。然而隨劇情推進可見其內心藏有難以言說的黑暗與創傷，他在某些情境中會突然切換情緒與行為模式，呈現出判若兩人的反應，甚至無法記得自己所做的某些事。這樣的「人格間失憶」（Amnesia between Alters）是DID的重要臨床指標。

主次人格的二元對立

丁洛風表面上是一位警司，堅守法律與正義；但隨著劇情展開，他內心的黑暗逐步浮現，甚至懷疑自己涉入某些離奇案件。這種自我懷疑與身份混淆，加上夢境與現實的模糊界線，亦呈現出DID中常見的現象，如「幻覺」（主觀感覺到「另有其人」）、人格轉換時的記憶斷裂等。丁洛風可能的解離人格具備報復、暴力、反社會傾向，與其原有人格截然相反，這也是DID中「主體人格」與「次人格」常見的二元對立（如天使與惡魔、順從與反抗）結構。

DID多源於童年創傷 透過心理解離封存痛苦

DID通常源於童年時期遭遇嚴重創傷，例如長期的性虐待、家庭暴力或重大失落。當孩子無法承受極端痛苦時，便會透過「心理解離」(Dissociation) 的方式，將創傷經驗封存於潛意識中，並產生一個或多個替代人格來承受壓力與情緒。這是一種心理自我防禦機制 (Defense Mechanism)，使主體人格得以在創傷環境中存活。長期下來，這些人格會逐漸獨立，導致人格分裂的現象。

治療方法主要是以心理治療為核心，例如處理創傷經驗並整合不同人格，幫助患者 「認識、接納、整合」內在的不同自我，在安全的關係中修補過去的創傷，重建完整與穩定的自我認同。治療可分為不同的階段：首先是幫助患者建立安全感與情緒穩定，其次透過創傷治療與內在對話促進人格整合，最後建立穩定的人際關係與支持系統，讓患者逐步重建自我。

究竟刑凱與丁洛風他們還有多少個隱藏人格？是劇集將 DID 誇張了? 還是真有其事？筆者還是不予置評！

精神科專科醫生 林震

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈《刑偵12》中的人格解離現象分析〉

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撰文 : 精神科專科醫生 林震

欄名 : 震瞰寰宇

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