凍齡名模｜混血女神淚談陪伴癌父最後時光　簽署安樂死文件心碎難癒

【Amanda S,/美女廚神/離婚】現年45歲的中法混血前名模Amanda S.，以標緻五官和高挑身材聞名，曾是香港模特兒界的耀眼新星，擁有「美女廚神」稱號。近年轉型為KOL，開設影片頻道分享烹飪心得的她，近日接受方健儀《女人方言》訪問，罕有剖白2016年父親因大腸癌復發選擇安樂死時，她所經歷的痛苦心路歷程，並分享對愛情與人生的看法。

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名模Amanda S｜陪伴父親走過病痛

2016年，Amanda法籍父親大腸癌復發，她毅然停工返回法國，陪伴父親整整兩年。她在訪談中回憶這段日子時坦言：「我用兩年時間陪伴爸爸醫病，中間病情十分反覆，真是令我好頹喪。」最痛苦的時刻，是需要與父親共同面對安樂死的抉擇。「我自己要調整心態，要說服自己放過爸爸，呢個係一個好難嘅決定。因為全家得番我一個女，要由我自己簽晒所有安樂死嘅文件，係好辛苦嘅時間。」

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名模Amanda S｜簽字安樂死的艱難抉擇

Amanda永遠無法忘記與父親的最後一晚：「我永遠都會記得嗰一晚，我成晚諗住呢個係最後一晚，我呢一世都唔會平復到呢個傷口。」她提到自己從小時朋友不多，與父母感情深厚，即使父親離世多年，她依然日日思念。然而，她選擇尊重父親的意願：「安樂死係佢想要嘅嘢。我可以明白佢嘅諗法，如果一個人唔可以用自己喜愛嘅方式生活，仲會有咩希望？不過，要放手真係好難，肯定係我成世最艱難嘅時期。」

名模Amanda S｜堅定相信愛情

Amanda的感情路同樣備受關注。2011年，她與相戀九年的意大利籍前夫Christian Cappelli結婚，卻在三年後離婚。被問及是否仍相信愛情，她毫不猶豫地說：「我當然相信。無論是親情、友情、愛情都值得相信，但我認為自愛是最重要。」

她早前接受傳媒訪問談及感情狀況時，用「開心」二字來形容。她分享說，現階段拍拖的最大好處是不必為生小朋友而煩惱，最重要的是找到一個對自己好、有愛情的人。她坦言，十年前曾經有過想生孩子的念頭，但如今已經放下這個想法。Amanda表示，生小孩雖然容易，但組建一個完整的家庭並不簡單，需要找到合適的伴侶，並投入大量心力與時間去照顧孩子。她回憶起當年離婚後沒有再婚，因此選擇放棄生育的計劃，並坦然接受這是自己的緣份。

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名模Amanda S｜與天王郭富城短暫情緣

1999年，年僅19歲的Amanda與天王郭富城合作拍攝MV，當時傳出二人因合作擦出火花，甚至有傳媒拍到Amanda身穿薄紗睡衣，在家中送別郭富城的畫面，掀起一陣熱議。然而，這段戀情最終無疾而終，留下了年輕時的回憶。

名模Amanda S｜從模特兒到美女廚神 多元人生

Amanda早年憑《美女廚房》節目展現廚藝，獻吻陳小春、方力申等人互動令人印象深刻。她亦曾參與電影《絕色神偷》，與吳君如、舒淇等合作，星途璀璨。如今轉型KOL的她，繼續以烹飪和生活分享吸引觀眾。此外，她被獲邀參與由謝霆鋒親自主理美食生活品牌「鋒味」，經常以美女甜品師身分現身不同場合，以甜品治癒人生。

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