王祖藍囡囡｜王祖藍兩女初長成顏值逆襲　愈大愈似選美冠軍媽媽李亞男

【王祖藍 / 李亞男 / 女兒】藝人王祖藍於2015年與李亞男結婚，婚後育有2名女兒。一家4口不時在社交平台分享生活，近日王祖藍開騷，李亞男帶囡囡全家出動到場為丈夫打氣。

李亞男在IG顯示動態上傳了多段王祖藍演唱歌曲、自己與女兒觀看表演的影片，片中兩名自小被網民認為複製爸爸外貌的女兒愈大與靚，顏值逆襲變得更似選美冠軍出身的媽媽。

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王祖藍囡囡｜顏值逆襲愈大愈似選美冠軍媽媽

王祖藍近年來在內地發展收穫不少人氣，近日他在廣東佛山舉辦演唱會，太太李亞男攜2名女兒到場支持，她示愛老公：「我哋永遠係你的#1 Fans」，並分享了多張與囡囡的合影及多段影片。

圖片見到，大女兒身高已達李亞男腰部以上位置，小女兒靠在姊姊肩上，僅差半個頭的高度；兩個小朋友手腳修長，樣貌也已變得與選美冠軍媽媽更相像；在內場聚精會神看爸爸演出時，雙眼又大又圓炯炯有神相當靈動可愛。

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