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馴龍記︱影后余香凝領軍「馴龍記」團隊　參與香港國際龍舟邀請賽勇奪季軍

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「馴龍記」隊伍參加龍舟賽。

【馴龍記 / 龍舟邀請賽 / 余香凝】一群馴龍迷，繼11年前已參加一年一度的香港國際龍舟邀請賽，適逢夢工場《馴龍記》（How to Train Your Dragon）的真人版大電影將上映，團隊當年以季軍姿態勝出龍舟賽事後，今年再度將熱血集結，更由曾在電影《逆流大叔》演龍舟鼓手的余香凝（Jennifer），今次在現實中做鼓手，眾熱愛龍舟運動兼馴龍迷的好友組成，以鼓聲節奏帶領「馴龍記」龍舟隊出戰。

各支隊伍在造型和氣勢上各出奇招，務求先聲奪人，今年參與龍舟隊伍「馴龍記」表現出色，以全員維京人造型打扮成為全場焦點，成功「扮嘢」搶鏡勇奪「扮嘢大賽」中季軍佳績，展現出非凡的團隊合作與拼搏精神，可以話與電影《馴龍記》的維京精神不謀而合。

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「馴龍記」隊伍參加龍舟賽。

影后Jennifer 表示：「我哋係『扮嘢』，但絕對唔係『hea玩』！」結果在今次比賽中，他們面對來自不同界別的強勁對手，憑藉默契的配合最終成功奪得第三名，站上頒獎台享殊榮。

Jennifer表示：「初初聽到有人搵我扒龍舟，已經覺得好正，因為自從《逆流大叔》之後，我喜歡上龍舟呢個運動！而本身龍舟隊其實係好喜歡《馴龍記》呢套電影，佢哋知道我識扒龍舟，又有幫《馴龍記》動畫版電影配過音，所以有呢個緣份一齊參與真係好難得！」

余香凝賽後興奮表示：「能夠與隊友一起贏得季軍，真的非常開心！今次係我第一次參加國際龍舟賽事，事前同佢哋一齊喺沙田練習，嗰份熱血嘅感覺再次充滿我整個人！龍舟運動講求團隊合作，好高興佢哋參我一齊玩！」

香港國際龍舟邀請賽是亞洲區內極具規模的龍舟盛事，每年吸引眾多本地及國際隊伍參與。「馴龍記」的出色表現，不僅為賽事增添亮點，更體現了香港運動員的拼搏精神。隊伍表示未來將繼續努力，爭取在未來的比賽中再創佳績。

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