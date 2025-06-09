快運新航線｜香港快運7.31開通全新貴陽航線2小時直達　中國內地全線機票優惠低至$88起

【UO/HK Express/香港飛貴陽/貴陽平機票】香港快運航空（香港快運）又開辦新航線，七月盛夏直飛「中國避暑之都」！香港快運宣布將於今年7月31日開通全港唯一來往香港與貴州省貴陽航線，每星期四班直飛貴陽龍洞堡國際機場（KWE）。單程票價低至88元，今日起開售，即睇詳情！

香港快運今次開辦直飛貴陽航線，是其在內地的第六個航點和國泰集團在內地網絡的第23個目的地，這條航線不僅串聯兩地文化，更為旅客開啟通往貴陽的自然療癒之旅。貴陽坐擁涼爽宜人的氣候、鬼斧神工的石灰岩地形，以及獨特的苗侗民族風情，無論是避暑度假還是深度探索，只需短短2小時航程，便能滿足您「盡情去飛」的願望！

最新影片推介：

快運新航線｜每周四班香港直飛貴陽

為慶祝貴陽新航線開通，我們特意推出包括貴陽的中國內地全線航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至港幣88元（包括一件隨身物品）！顧客可於2025年6月9日（上午11時）至6月11日（晚上11時45分）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂中國內地航線的優惠機票。

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航點適用旅遊日期如下：



貴陽：2025年7月31日至2026年3月28日

北京/寧波/三亞/常州/義烏：2025年6月16日至2025年10月25日

訂票網站：香港快運官方網站

香港（HKG） <--> 貴陽（KWE）（當地時間） 航班 航線 出發時間 到達時間 班次 UO246 香港 → 貴陽 06:10 08:10 逢星期二、四 UO247 貴陽 → 香港 08:55 11:05 逢星期二、四 UO244 香港 → 貴陽 20:35 22:20 逢星期五、日 UO245 貴陽 → 香港 23:20 01:25 逢星期五、日

UO香港飛貴陽｜夏季涼爽成中國避暑之都

貴陽位於貴州省，享有「中國避暑之都」的美譽，夏季涼爽的氣候使其成為絕佳的避暑勝地，其中包括中國最大瀑布之一的黃果樹瀑布，以及數以千計的喀斯特溶洞等壯麗自然景觀，更匯聚了苗族、布依族等多元少數民族文化，讓旅客沉浸於獨特的民族風情之中。當地以香、辣、酸爽著稱的美食，如酸湯魚、絲娃娃和辣子雞。無論是自然探索、文化體驗還是美食饗宴，貴陽都是短途快閃或深度遊的好選擇。

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