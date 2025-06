星二代｜楊千嬅兒子13歲生日擺脫稚氣　神複製丁子高星味濃獲封最帥星二代

【楊千嬅/丁子高/星二代/上海耀中國際學校】51歲樂壇天后楊千嬅與細6歲的丁子高結婚16年,婚後育有兒子丁進諾(Torres),日前Torres 13歲生日,千嬅分享兒子慶生照片,見到Torres暴風式成長,已經擺脫稚氣,而且愈大愈靚仔,雖然樣子跟爸爸十足餅印,但比爸爸更有星味,獲網民封為「最帥星二代」!

楊千嬅丁子高|楊千嬅安排兒子入讀上海國際學校

楊千嬅近年將工作重心轉到內地市場,3年前曾舉家移居上海生活,並安排兒子Torres入讀當地名校上海耀中國際學校,該校吸引一眾在內地掘金的港星送子女入讀,陳小春兒子Jasper、鄭希怡(Ymiko)女兒梁子柔、王祖藍女兒Gabby都是該校學生。

學校採用獨特的雙語和多元文化教學模式,在全球備受肯定,就學校網站的最新學費顯示,中學七至九年級每年收費350,200人民幣(約382,316港元),非常昂貴,能夠入讀的小朋友家境非富則貴。有指千嬅為免Torres學習壓力太大,故選擇為兒子報讀這所國際學校。

楊千嬅兒子|Torres 13歲生日愈大愈靚仔

楊千嬅曾在內地節目中講過,家庭對自己來說很重要:「走到現在我這個階段,最大的成就感,不是我工作上得到任何東西,我覺得最大的成就感,就是我有家庭,這個是一輩子的事業。」足見她重視家庭,同時對兒子愛錫有加。

轉眼Torres 13歲生日了,千嬅在社交平台分享跟兒子慶生的相片,留言謂:「Happy birthday to my little prince,感恩,我們願繼續和你做最親的朋友,一起健康快樂地成就更好的自己,Be yourself,We love u!」相中可見,千嬅夫婦為兒子送上插有「13」數字蠟燭的蛋糕,而Torres則笑容滿面切蛋糕,大個仔的他已擺脫稚氣,少年感十足,五官亦明顯神似爸爸丁子高,但看起來星味比爸爸更濃,即被網民封為「最帥星二代」,指他絕對有條件出道做藝人!

