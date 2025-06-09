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星二代｜楊千嬅兒子13歲生日擺脫稚氣　神複製丁子高星味濃獲封最帥星二代

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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楊千嬅兒子愈大愈靚仔，與初出道做歌手的爸爸丁子高十足餅印！

【楊千嬅/丁子高/星二代/上海耀中國際學校】51歲樂壇天后楊千嬅與細6歲的丁子高結婚16年，婚後育有兒子丁進諾（Torres），日前Torres 13歲生日，千嬅分享兒子慶生照片，見到Torres暴風式成長，已經擺脫稚氣，而且愈大愈靚仔，雖然樣子跟爸爸十足餅印，但比爸爸更有星味，獲網民封為「最帥星二代」！

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楊千嬅丁子高｜楊千嬅安排兒子入讀上海國際學校

楊千嬅近年將工作重心轉到內地市場，3年前曾舉家移居上海生活，並安排兒子Torres入讀當地名校上海耀中國際學校，該校吸引一眾在內地掘金的港星送子女入讀，陳小春兒子Jasper、鄭希怡（Ymiko）女兒梁子柔、王祖藍女兒Gabby都是該校學生。

學校採用獨特的雙語和多元文化教學模式，在全球備受肯定，就學校網站的最新學費顯示，中學七至九年級每年收費350,200人民幣（約382,316港元），非常昂貴，能夠入讀的小朋友家境非富則貴。有指千嬅為免Torres學習壓力太大，故選擇為兒子報讀這所國際學校。

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楊千嬅兒子｜Torres 13歲生日愈大愈靚仔

楊千嬅曾在內地節目中講過，家庭對自己來說很重要：「走到現在我這個階段，最大的成就感，不是我工作上得到任何東西，我覺得最大的成就感，就是我有家庭，這個是一輩子的事業。」足見她重視家庭，同時對兒子愛錫有加。

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轉眼Torres 13歲生日了，千嬅在社交平台分享跟兒子慶生的相片，留言謂：「Happy birthday to my little prince，感恩，我們願繼續和你做最親的朋友，一起健康快樂地成就更好的自己，Be yourself，We love u！」相中可見，千嬅夫婦為兒子送上插有「13」數字蠟燭的蛋糕，而Torres則笑容滿面切蛋糕，大個仔的他已擺脫稚氣，少年感十足，五官亦明顯神似爸爸丁子高，但看起來星味比爸爸更濃，即被網民封為「最帥星二代」，指他絕對有條件出道做藝人！

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