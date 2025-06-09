雪糕優惠｜GODIVA限時5日軟雪糕買一送一　5款口味朱古力豆同步優惠

GODIVA買一送一優惠回歸！由6月11日至15日，於指定GODIVA分店購買黑朱古力味軟雪糕或朱古力豆，可享有買一送一優惠，原價$59的朱古力味軟雪糕，折後只需$29.5，有興趣的朋友不要錯過，即睇詳情！

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GODIVA買一送一｜黑巧克力味軟雪糕優惠

GODIVA推出限時買一送一優惠，由6月11日至15日，一連5天於香港GODIVA專門店購買（葵芳新都會廣場店、AIRSIDE期間限定店、機場或免稅店除外），購買黑朱古力味軟雪糕（原價$59/支），即享買一送一優惠，第二支軟雪糕亦可以雪糕換領券形式領取，留待下次享用。

每店每日下午一時起限售200套黑巧克力味軟雪糕。數量有限，售完即止。

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GODIVA買一送一｜5款口味巧克力豆買一送一

GODIVA同步推出專門店限定巧克力豆優惠，於全線香港GODIVA專門店購買一盒巧克力豆，也可享買一送一優惠。5款口味包括薄荷黑朱古力、咖啡牛奶朱古力、白朱古力、黑朱古力及牛奶朱古力。

GODIVA買一送一優惠詳情

日期：6月11日至15日

地點：香港GODIVA專門店（葵芳新都會廣場店、AIRSIDE期間限定店、機場或免稅店除外）

優惠：黑朱古力味軟雪糕/巧克力豆買一送一

更多優惠資訊：

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