  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜糖尿病人心絞痛揭血管栓塞急通波仔　他汀類藥物可穩控膽固醇降心血管病風險

醫健人物

發布時間： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

高血糖、高血脂是常見都市病隱型殺手，如有效管理病情，可預防各種心血管併發症危機。

內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧表示，人體膽固醇有7成屬自行製造，若水平超標，服藥再配合飲食調節，為最有效控制方法，曾有女病人因多年拒絕服降膽固醇藥，以致塞血管急須做「通波仔」手術。

丁醫生指出，糖尿病人同時膽固醇過高很常見，因為有相同風險因素如肥胖、不良飲食及少運動。兩者亦會互相影響，糖尿病人因胰島素抗阻性，會令肝臟製造更多壞膽固醇。超標膽固醇亦增加糖尿病併發症風險，包括冠心病、中風、慢性腎病等，不能忽視。

對膽固醇藥存誤解而拒服藥

曾有60歲女子早於10年前患糖尿病及肥胖問題，接受治療及調節飲食習慣後，體重回復正常。至近年病人被診斷高血脂，但她不願意服藥，誤以為改善生活習慣可痊癒。直至有次因心絞痛入院，檢查揭發血管栓塞近8成，要緊急做通波仔手術，康復後病人要服用降膽固醇藥及阿士匹靈，預防復發。

丁醫生表示，由於膽固醇過高不會帶來即時影響，故不少人會嘗試其他方法包括食療、保健品，例如食麥皮、魚油丸或紅麴產品等，但通常效果有限。

人體約7成膽固醇屬自行製造

正常人的壞膽固醇水平建議不高於2.6mmol/L（毫摩爾/升）。糖尿病患者若同患膽固醇問題，併發心血管病的風險更高，故一般建議患10年或以上糖尿病人士，其壞膽固醇水平要降到1.8 mmol/L（毫摩爾/升）或以下。「壞膽固醇有7成是身體製造，3成是飲食影響；可見在高風險病人，要控制到1.8mmol/L以下的壞膽固醇指數，光靠生活調理實在是事倍功半甚至無效，所以更應服藥減低風險」丁醫生補充。

除了依指示服藥，患者日常宜選擇吃高纖維食物，減少吃精緻澱粉食物如白飯、白麵包，改吃糙米、蕎麥麵等。另要少吃含反式脂肪食物，配合適量運動。定期驗血量度膽固醇亦重要，可及早診治。

他汀類藥物有效控制血脂水平

針對膽固醇過高，他汀類為現時一線治療藥物，屬歷史悠久、藥效及安全性獲確認的藥物，透過抑制肝臟酵素，減少產生壞膽固醇，一般服藥約3個月，便可降低至5成壞膽固醇水平，副作用一般輕微，或有肌肉痛問題。他汀類藥物另可預防血管內壁的斑塊變厚及脫落。若仍難控制膽固醇，或改用針劑或其他降膽固醇藥物。

丁昭慧醫生表示，降膽固醇治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

內分泌及糖尿科專科醫生 丁昭慧

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

撰文 : 內分泌及糖尿科專科醫生 丁昭慧

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
2025/06/05
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
玫瑰痤瘡影響外觀可致焦慮　新型抗蠕形蟎蟲藥膏助減復發
2025/06/05
玫瑰痤瘡影響外觀可致焦慮　新型抗蠕形蟎蟲藥膏助減復發
阿茲海默症可及早發現　新型血液檢測偵查高危人士
2025/06/03
阿茲海默症可及早發現　新型血液檢測偵查高危人士
及早診治多發性硬化症　配合個人化治療減殘障風險
2025/05/30
及早診治多發性硬化症　配合個人化治療減殘障風險
最新大腸癌調查丨 揭逾50%人未充分理解病情及治療　研究證聯合治療助晚期患者延命
2025/05/26
最新大腸癌調查丨 揭逾50%人未充分理解病情及治療　研究證聯合治療助晚期患者延命
健康問題 糖尿病 膽固醇 高血脂 心絞痛 網絡熱話

最高瀏覽

米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單
米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單
林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱
林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱
急症室最長等候時間（06月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月10日 時間04:05）
腦溢血｜曾背妻外遇13年　音樂才子袁惟仁變植物人7年　揭最新病況
腦溢血｜曾背妻外遇13年　音樂才子袁惟仁變植物人7年　揭最新病況
珍惜生命｜29歲韓星傳與女友爭吵掟酒樽後墜樓　家屬出面還原真相
珍惜生命｜29歲韓星傳與女友爭吵掟酒樽後墜樓　家屬出面還原真相