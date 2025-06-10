糖尿病｜糖尿病人心絞痛揭血管栓塞急通波仔　他汀類藥物可穩控膽固醇降心血管病風險

高血糖、高血脂是常見都市病隱型殺手，如有效管理病情，可預防各種心血管併發症危機。

內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧表示，人體膽固醇有7成屬自行製造，若水平超標，服藥再配合飲食調節，為最有效控制方法，曾有女病人因多年拒絕服降膽固醇藥，以致塞血管急須做「通波仔」手術。

丁醫生指出，糖尿病人同時膽固醇過高很常見，因為有相同風險因素如肥胖、不良飲食及少運動。兩者亦會互相影響，糖尿病人因胰島素抗阻性，會令肝臟製造更多壞膽固醇。超標膽固醇亦增加糖尿病併發症風險，包括冠心病、中風、慢性腎病等，不能忽視。

對膽固醇藥存誤解而拒服藥

曾有60歲女子早於10年前患糖尿病及肥胖問題，接受治療及調節飲食習慣後，體重回復正常。至近年病人被診斷高血脂，但她不願意服藥，誤以為改善生活習慣可痊癒。直至有次因心絞痛入院，檢查揭發血管栓塞近8成，要緊急做通波仔手術，康復後病人要服用降膽固醇藥及阿士匹靈，預防復發。

丁醫生表示，由於膽固醇過高不會帶來即時影響，故不少人會嘗試其他方法包括食療、保健品，例如食麥皮、魚油丸或紅麴產品等，但通常效果有限。

人體約7成膽固醇屬自行製造

正常人的壞膽固醇水平建議不高於2.6mmol/L（毫摩爾/升）。糖尿病患者若同患膽固醇問題，併發心血管病的風險更高，故一般建議患10年或以上糖尿病人士，其壞膽固醇水平要降到1.8 mmol/L（毫摩爾/升）或以下。「壞膽固醇有7成是身體製造，3成是飲食影響；可見在高風險病人，要控制到1.8mmol/L以下的壞膽固醇指數，光靠生活調理實在是事倍功半甚至無效，所以更應服藥減低風險」丁醫生補充。

除了依指示服藥，患者日常宜選擇吃高纖維食物，減少吃精緻澱粉食物如白飯、白麵包，改吃糙米、蕎麥麵等。另要少吃含反式脂肪食物，配合適量運動。定期驗血量度膽固醇亦重要，可及早診治。

他汀類藥物有效控制血脂水平

針對膽固醇過高，他汀類為現時一線治療藥物，屬歷史悠久、藥效及安全性獲確認的藥物，透過抑制肝臟酵素，減少產生壞膽固醇，一般服藥約3個月，便可降低至5成壞膽固醇水平，副作用一般輕微，或有肌肉痛問題。他汀類藥物另可預防血管內壁的斑塊變厚及脫落。若仍難控制膽固醇，或改用針劑或其他降膽固醇藥物。

丁昭慧醫生表示，降膽固醇治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

▲ 內分泌及糖尿科專科醫生 丁昭慧

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