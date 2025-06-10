校園直擊︱張振興伉儷書院推全新「動感課堂」 取代傳統「坐定定」學習　高中英文評估合格率大增一倍

【張振興伉儷書院/感官教學】位於東區的張振興伉儷書院在去年9月起，全校推行「動感課堂」感官教學策略，按校內每位學生的學習特質，分為「Visual 視覺」、「Aural 聽覺」、「Read/Write 讀寫」、「Kinesthetic動覺」較常見的4大類型學習風格。老師在同一課室內同時採用「V•A•R•K（視覺、聽覺、閱讀、動覺）」 個性化教學策略，切合學生的學習風格，達至更佳的學習效能。

校長黃世堯表示，最近完成檢討報告，發現除學生不但主動投入學習，在主科中、英、數的評估成績均有所提升，個別高中班級的英文科合格率更大幅上升一倍。

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感官教學︱如何實施「動感課堂」教學策略

張振興伉儷書院在課程規劃訂明，教師在教學過程中，應用「V•A•R•K」教學策略的課時比例不應少於30% ，提供適切的分層學習目標，採用多元評估。黃校長解釋，以初中中國語文科課堂為例，老師會將課室加以佈置，通過學生完成肢體動作，讓班內同學猜出成語、用圖像代替文言文的語譯、使用現代歌曲學習古文、以「以訛傳訛」遊戲背誦文言文等。

在課室的另一端，也會使用 AI將詩歌視覺化聽覺化，深化學生的理解與記憶，促進學生在語文能力的整體提升。

而在高中選修的「旅遊與款待科」課堂中，老師將課室變成棋盤，讓學生走動，體驗巴特勒的旅遊產品生命週期，遊戲化的課堂有效提升學生的學習動機，使其更加專注。同時，校方亦會在每個循環周，安排一次共同備課及議課環節，讓老師按科目圍坐，回顧課堂檢討成效，調整策略，研究新法。

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感官教學︱讓學生感到學習是有趣味是重要的

推行「動感課堂」之前，校方採用貼近傳統式的講授模式，未必完全切合學生的學習風格，使其課堂參與度較低，或缺乏學習興趣。而推行「動感課堂」教學策略接近一個學年，近日剛完成檢討報告，校方發現不少學生的學習主動性、動機及氣氛得提升外，亦特別就學生在各科成績表現，進行「持續性評估」跟進和研究，「無論初中或高中的學生的學習成績均有明顯進步，特別在初中階段，讓學生感到學習是有趣味的、學習是能夠應付的、學習是有益的，尤其重要」。

▲ 張振興伉儷書院在去年9月起，全校推行「動感課堂」感官教學策略。（香港經濟日報資料圖片）

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