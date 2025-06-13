前列腺健康｜前列腺增生嶄新結合治療　快速改善排尿困難

男性經常尿頻、有尿意，小便時感刺痛，可能是泌尿系統受阻，引致急性尿瀦留的表現，當中多數與前列腺增生有關。泌尿外科專科醫生何思灝指出，尿道閉塞，嚴重須緊急入院插喉引流小便，現有結合治療可紓緩排尿症狀及縮細肥大前列腺，有助改善病情。

急性尿瀦留是指膀胱因為儲滿尿液（多數300毫升或以上），但排不出來，以致急性閉塞，造成膀胱脹痛、無法排尿等症狀。除前列腺增生外、尿道炎、膀胱結石、前列腺癌、尿道狹窄都可引致此問題。

前列腺增生屬正常老化現象

前列腺包裹著男性膀胱以下的尿道，有份負責組成精液，體積相當於1顆核桃般細小。何醫生指出，隨年齡漸長，前列腺會因為受到持續男性賀爾蒙刺激、肥胖、煙酒等因素，引致出現良性肥大。若尿道受壓，便會帶來種種症狀如尿頻、排尿變慢、夜尿多，或即使感到尿急也要等一會才排出小便，甚至失禁。衛生署指出60歲以上男性中，逾半人患良性前列腺脹大問題，而80歲以上男士則有9成人患此問題。

病情嚴重可影響腎功能

「前列腺增生屬正常老化，男性遲早都會出現，若出現病徵應盡快求醫，由醫生評估病情。若不嚴重，可透過改變飲食和生活習慣來改善。但有部分人不理解這個問題的嚴重性，至身體出現很多問題，甚至併發症才求醫，此時病情已很差。」何醫生補充。前列腺病情嚴重，若無處理，會使尿液倒流到腎臟，可造成腎水腫、尿毒症、甚至腎衰竭，後果可以很嚴重。

診斷方面，醫生可透過問卷調查，了解患者排尿情況及困難，評估前列腺肥大的程度及對生活的影響。其他臨床檢查包括肛門指探、尿速測試、驗血測試前列腺特異性抗原（PSA）及超聲波檢查（量度前列腺大小及尿液積聚膀胱的情況）等。

結合藥物提供有效治療

治療方案包括藥物治療，「α-受體阻滯劑」可放鬆膀胱及尿道肌肉，讓尿液排出，可以較快改善排尿困難的症狀，但此藥不能縮細前列腺體積，無法改變前列腺肥大的問題。另一種為「5-α還原酶抑制劑」，可減少男性荷爾蒙刺激前列腺，減慢其增長速度，但至少要半年才有效果。

現有藥物結合α受體阻斷劑及5-α還原酶抑制劑作治療，適合前列腺明顯肥大、症狀嚴重兼生活受困擾人士使用。患者可於數日內紓緩症狀，半年後前列腺體積縮細。若患者服藥後仍未有明顯效果，或已出現併發症或不願長時間服藥，醫生便會建議患者考慮進行手術治療，透過切除部分肥大組織或者其他新微創前列腺手術作改善。

前列腺肥大的患者除接受治療外，日常要少飲用含咖啡因及酒精等利尿飲品。睡前3小時減少飲用流質，減少夜尿問題。不宜胡亂服用治療傷風感冒或收鼻水等藥物，因為有關藥物能同時收緊尿道，加劇良性前列腺肥大等症狀。何醫生提醒，前列腺肥大治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 泌尿外科專科醫生 何思灝

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