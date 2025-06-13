  • 26°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前列腺健康｜前列腺增生嶄新結合治療　快速改善排尿困難

醫健人物

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

男性經常尿頻、有尿意，小便時感刺痛，可能是泌尿系統受阻，引致急性尿瀦留的表現，當中多數與前列腺增生有關。泌尿外科專科醫生何思灝指出，尿道閉塞，嚴重須緊急入院插喉引流小便，現有結合治療可紓緩排尿症狀及縮細肥大前列腺，有助改善病情。

急性尿瀦留是指膀胱因為儲滿尿液（多數300毫升或以上），但排不出來，以致急性閉塞，造成膀胱脹痛、無法排尿等症狀。除前列腺增生外、尿道炎、膀胱結石、前列腺癌、尿道狹窄都可引致此問題。

前列腺增生屬正常老化現象

前列腺包裹著男性膀胱以下的尿道，有份負責組成精液，體積相當於1顆核桃般細小。何醫生指出，隨年齡漸長，前列腺會因為受到持續男性賀爾蒙刺激、肥胖、煙酒等因素，引致出現良性肥大。若尿道受壓，便會帶來種種症狀如尿頻、排尿變慢、夜尿多，或即使感到尿急也要等一會才排出小便，甚至失禁。衛生署指出60歲以上男性中，逾半人患良性前列腺脹大問題，而80歲以上男士則有9成人患此問題。

病情嚴重可影響腎功能

「前列腺增生屬正常老化，男性遲早都會出現，若出現病徵應盡快求醫，由醫生評估病情。若不嚴重，可透過改變飲食和生活習慣來改善。但有部分人不理解這個問題的嚴重性，至身體出現很多問題，甚至併發症才求醫，此時病情已很差。」何醫生補充。前列腺病情嚴重，若無處理，會使尿液倒流到腎臟，可造成腎水腫、尿毒症、甚至腎衰竭，後果可以很嚴重。

診斷方面，醫生可透過問卷調查，了解患者排尿情況及困難，評估前列腺肥大的程度及對生活的影響。其他臨床檢查包括肛門指探、尿速測試、驗血測試前列腺特異性抗原（PSA）及超聲波檢查（量度前列腺大小及尿液積聚膀胱的情況）等。

結合藥物提供有效治療

治療方案包括藥物治療，「α-受體阻滯劑」可放鬆膀胱及尿道肌肉，讓尿液排出，可以較快改善排尿困難的症狀，但此藥不能縮細前列腺體積，無法改變前列腺肥大的問題。另一種為「5-α還原酶抑制劑」，可減少男性荷爾蒙刺激前列腺，減慢其增長速度，但至少要半年才有效果。

現有藥物結合α受體阻斷劑及5-α還原酶抑制劑作治療，適合前列腺明顯肥大、症狀嚴重兼生活受困擾人士使用。患者可於數日內紓緩症狀，半年後前列腺體積縮細。若患者服藥後仍未有明顯效果，或已出現併發症或不願長時間服藥，醫生便會建議患者考慮進行手術治療，透過切除部分肥大組織或者其他新微創前列腺手術作改善。

前列腺肥大的患者除接受治療外，日常要少飲用含咖啡因及酒精等利尿飲品。睡前3小時減少飲用流質，減少夜尿問題。不宜胡亂服用治療傷風感冒或收鼻水等藥物，因為有關藥物能同時收緊尿道，加劇良性前列腺肥大等症狀。何醫生提醒，前列腺肥大治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

泌尿外科專科醫生 何思灝

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

撰文 : 泌尿外科專科醫生 何思灝

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

肥胖問題｜高齡減肥關鍵不在數字　而在健康指標
2025/06/12
肥胖問題｜高齡減肥關鍵不在數字　而在健康指標
肝癌｜無病無痛突患肝癌非罕見　定期體檢識別病情早期肝癌治癒率高
2025/06/11
肝癌｜無病無痛突患肝癌非罕見　定期體檢識別病情早期肝癌治癒率高
糖尿病｜糖尿病人心絞痛揭血管栓塞急通波仔　他汀類藥物可穩控膽固醇降心血管病風險
2025/06/10
糖尿病｜糖尿病人心絞痛揭血管栓塞急通波仔　他汀類藥物可穩控膽固醇降心血管病風險
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
2025/06/05
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
玫瑰痤瘡影響外觀可致焦慮　新型抗蠕形蟎蟲藥膏助減復發
2025/06/05
玫瑰痤瘡影響外觀可致焦慮　新型抗蠕形蟎蟲藥膏助減復發
健康問題 尿道炎 前列腺癌 治療 網絡熱話

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了
富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了
急症室最長等候時間（06月13日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間04:05）
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？