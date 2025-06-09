Chiikawa Park東京｜Chiikawa Park主題樂園7月28日東京開幕　率先睇入場抽籤方式/門票/周邊商品【不斷更新】

【Chiikawa Park東京池袋】Chiikawa迷注意！日本官方今日（9日）宣布Chiikawa Park將於7月28日於池袋Sunshine City Annex開幕！官方更同步釋出部分園區、周邊商品及門票抽選方式等，想第一時間入園的大家，就要留意內文詳情！

▲ Chiikawa Park東京｜Chiikawa Park將於7月28日於東京池袋正式開幕。（X@chiikawa_parkjp）

Chiikawa Park東京｜Chiikawa首座樂園7月28日開幕

日本人氣漫畫系列《Chiikawa》（ちいかわ）公布，Chiikawa Park將於7月28日正式開幕！Chiikawa Park是一座能讓您「沉浸在小可愛世界」的體驗型設施，感受到充滿溫暖又溫柔的空間。

另外，園區開幕在即，官方也有推出最新宣傳動畫，而《Chiikawa》作者也特別繪製全新漫畫，該漫畫現於JR池袋站展示，展期由6月9日起至6月22日。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Chiikawa Park東京｜大型遊樂設施／打卡位

1. 哥布林關進監獄

官方同時率先釋出其中一個園區「哥布林的牢房」，重現了漫畫中Chiikawa、小八、兔兔及巨人Ode因偷吃了大磨菇被哥布林關進監獄的場景！園區內也有監獄的打卡景點，讓大家盡情拍照。

▲ Chiikawa Park東京｜官方同時釋出其中一個園區「哥布林的牢房」。（X@chiikawa_parkjp）

【設施陸續更新】

最新影片推介：

Chiikawa Park東京｜入場方式及票價

有興趣入園的各位，需要透過抽選方式入場，申請時間為2025年6月16日上午10時至6月23日晚上23時59分，該輪申請適用於2025年7月28日至8月31日期間入場。

票價方面，成人票價格為3,500日圓，兒童票為1,800日圓，另設有傷殘人士票種，成人為2,500日圓，兒童票則為1,300日圓。要注意園內不接受現金支付方式，只接受信用卡、交通IC卡或電子錢包等無現金方式付款。

同場加映：Chiikawa角色介紹

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

延伸閱讀：Chiikawa｜15大Chiikawa角色懶人包 一文看清故事劇情/角色排名/世界觀

Chiikawa Park東京｜超可愛周邊商品

官方也發布了一系列的周邊商品詳情，包括娃娃、角色頭箍、服飾、背包、爆谷桶等。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Chiikawa Park

地址：東京池袋Sunshine City Annex B1F及1F

交通：池袋站步行約7分鐘

營業時間：10:00-21:00（最終入場時間為19:00）

更多相關報道：

日本麥當勞Chiikawa｜炒家瘋搶麥當勞Chiikawa玩具隨地棄食物 網民批評：日本人唔係咁高尚！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5