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淘寶網購｜淘寶$250買電飯煲煮飯　夫妻出門半小時全家燒清光

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【淘寶／電飯煲／火災／家電】淘寶買家電注意！台中一戶人家端午假日期間外出，不久後突然燃起濃煙和火光，最後火勢迅速蔓延，甚至玻璃爆裂，消防到場後快速撲滅火勢。屋內毀損嚴重，幸無傷亡，初步料起火原因與該戶人家於淘寶購買的電飯煲有關。

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綜合台媒及《東森新聞 CH51》報道，台灣台中市一棟公寓於端午連假期間、早上約11時半時突然起火冒出大量濃煙，火勢蔓延迅速，不久後單位玻璃爆裂，消防隊接報後趕到現場，迅速疏散大廈住戶，於半小時內迅速撲滅火勢，現場無任何人受傷，但單位燒毀嚴重，天花板及牆面燻黑。

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淘寶網購｜懷疑涉事電飯煲購自淘寶 售價僅數百元

據了解，火警燒毀了廚房及旁邊的雜物房，客廳天花板及牆面被燻黑，屋內大部分物件被燒溶或粉碎。現場救援的消防局隊長表示，初步判定屋內起火地點位於廚房。

屋主林先生則表示，事發時廚房內正在煮食，事發前兩人出門半小時，不料屋子卻被燒毀。他續指，使用的電飯煲半年前在淘寶購入，平日每星期僅使用1至2次，購買時因為覺得不太常用，從以揀選了一款價格不到一千元新台幣（約262港元）款式，不料佢釀成大禍，坦言深感後悔：

這種東西千萬不能離開視線。

當地電器維修業者指出，一般電子鍋皆具備溫度保護設計，因此不易自燃，懷疑可能是電線老舊或延長線接觸不良導致過熱、出現碳化，繼而引發火災，不過目前案件起火原因仍有待進一步調。

淘寶網購｜消委會拆解安全用電貼士

消委會過去曾就使用內地電器作出指引，提出以下5大注意事項︰

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網購內地電器注意事項︱1. 電壓及插座

香港與內地的電壓同為220V，故內地的電器也適用於香港。然而，內地常用的插頭為兩腳扁型插頭或八字型插頭，與香港的英國制式三腳插頭不同。如果自行更換插頭或長期加配轉插使用，或會增加安全風險，尤其是高耗電量的電器。

網購內地電器注意事項︱2. 電器的來歷

沒有品牌或來歷不明的電器，除了品質沒有保證外，產品亦未必通過嚴謹的安全測試，因此不建議購買。

網購內地電器注意事項︱3. 條款及保用

選購任何電器時，應留意購物保證條款及有否提供保用服務，例如購買產品後發現不能正常操作，可否更換或退款。

網購內地電器注意事項︱4. 店舖信譽

網上店舖售賣的電器琳瑯滿目，消費者或會難以分辨電器是否正貨。選購時，宜細心揀選，並可參考店舖的評分、用戶評價及銷量等。購買前亦應留意運送電器的方式及運費。

網購內地電器注意事項︱5. 產品認證

3C認證是中國強制性的產品認證，大部分家用電器已列入強制性產品認證目錄內，電器必須經國家指定的認證機構認證合格，符合法定質量標準，取得相關證書並加上認證標誌後，方能出廠、進口、銷售等。購買電器前，須留意產品上是否印有3C認證標誌，或詢問賣家能否提供3C認證的編號，證明電器已經通過安全測試。

此外，如香港旅客在深圳購買、使用商品或者接受服務時，有感消費權益受到侵害，亦可致電深圳市消委會設立的相關諮詢熱線「粵語專席」進行諮詢或投訴。如已返回香港，亦可通過本會尋求幫助，兩地消委會會按機制轉辦投訴個案。

淘寶網購｜淘寶家電自己換插頭 工程師：自行兩腳改三腳風險高

除此之外，不少人會因電器插頭與當地不同而自行更換電器插頭，理工大學機械工程學系前工程師盧覺強接受本報訪問時表示，對於一般不熟識機電知識的市民，不建議自行更換電器插頭：

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資料來源：東森新聞 CH51

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