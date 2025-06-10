健康危機丨北大數學天才「韋神」開抖音靠3句話漲粉2千萬　門牙脫落惹關注北大急回應

【韋神/韋東奕/數學天才/北大/門牙脫落】有數學天才「韋神」之稱、現年33歲的北京大學助理教授韋東奕，本月5日開通首個抖音社交帳號後，憑短短3句說話，帳號粉絲量已於數日內突破2300萬。不過，影片曝光後，不少網民卻留意到「韋神」上排有門牙脫落情況，憂心其健康。對此，北京大學官方亦有作出回應。

韋東奕早前於抖音開通首個個人帳號，並發布了一條4秒影片。片中，他以恤衫長褲打扮亮相，並帶點尷尬表情向著鏡頭表示:

大家好，我叫韋東奕，這是我的帳號。

影片曝光之初，有網民懷疑真偽，不過，其堂哥後來接受內地傳媒訪問時，便指帳號是真實的，開通目的是加強本人社交。由於內地目前正值高考，有不少考生及家長湧入留言，希望可以沾沾「韋神」學術成就的福氣。除此之外，有不少網民亦關注「韋神」於影片中有明顯的門牙脫落問題，並留言呼籲北大關注。

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對此，北京大學數學科學學院有關負責人表示，韋東奕有比較嚴重的牙周問題。最近3年來，韋東奕每年都會參加學校組織的體檢，醫生建議其關注口腔健康，其他體檢結果正常。對韋東奕口腔健康情況，學校和學院一直都非常關心，此前多次派人陪同韋老師到醫院就診。醫生進行過會診，並提出了治療方案。下一步，學院和中心還將幫助他積極進行治療。

北大又表示，感謝公眾對韋東奕的關心，學校在尊重他本人的意願和生活習慣的基礎上，在工作、生活、醫療等方面都給予了充分關心，也有相應的安排保障。

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韋東奕學術成就

1991年出生於山東濟南的韋東奕，自小對數學便極有天分，2008年就讀高一時已參加國際數學奧林匹克競賽，並以滿分之姿獲得金牌，一年後再次獲得滿分奪金，2010年保送北京大學，2019年獲聘為北京大學助理教授。而他最為人所稱讚的是他的純樸性格，韋東奕曾被親友爆料使月開支不用300元人民幣，而他亦經常被網民拍到他生活十分簡單，經常以樽裝水及2顆饅頭隨身，因此被尊稱為「韋神」。

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什麼是牙周病？

牙周病的出現是由於牙齦邊緣和牙齒鄰面沒有得到徹底清潔，導致牙菌膜長期積聚，當中的細菌分泌出毒素，引起牙齦邊緣發炎。同時，唾液令牙菌膜鈣化，形成牙石。牙石粗糙的表面令更多牙菌膜積聚，導致牙齦發炎情況持續。

持續的發炎令牙齦與牙根分離，形成牙周袋，讓牙菌膜和牙石更容易積聚，令問題更嚴重。牙齦、牙周膜和牙槽骨等牙周組織持續被破壞，會導致牙槽骨萎縮，甚至牙齒脫落。

早期無明顯徵狀易被忽視

養和醫院牙周治療科專科醫生馮建裕表示牙周病十分普遍，但由於早期並無明顯病徵，容易被忽視，很多病人誤以為是「熱氣」而未有及早求醫，最終令病情日益惡化。然而，單憑肉眼很多時並不能診斷是否有牙周袋，需要由牙醫以牙周袋探針間尺小心量度牙齒周圍，找出牙周袋的位置及深度，或需要使用X光檢測。

如出現以下病徵，應及早求診，以發現早期牙齦發炎，有助避免病情惡化：

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