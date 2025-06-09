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萬梓良兒子｜萬大千激罕現身展歌喉竟撞樣吳卓羲　萬梓良反對兒子入行：父子檔也不可以

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

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萬梓良的兒子萬大千早前參加學校舉行的歌唱比賽。

【萬梓良/萬大千/星二代】不少星二代也遺傳了父母的演藝天份。當中，人稱「萬子哥」、現年67歲的萬梓良與嬌妻育有獨生子萬大千。轉眼間，萬大千已經22歲，早前於學校歌唱比賽大騷歌藝！

就讀於內地中南大學的萬大千具有音樂天賦，擅長彈結他、作曲及填詞。早前，他參加學校舉行的「2025校園歌手大賽」，於5月底的決賽中以自創歌曲《荒野之花》參賽。

萬梓良已經67歲！（小紅書截圖）

萬梓良兒子｜擁有一張明星臉？

或許長大後懂得打扮，22歲的萬大千漸散發星味，當日他以白T恤搭配牛仔褲示人，充滿陽光氣息。只見五官精緻的萬大千化了淡妝，跟魏浚笙、吳卓羲及許廷鏗有點相似。

演唱至中段部分時，萬大千突然穿上皮褸，在台上大玩重金屬搖滾樂，隨後又回歸動人情歌。演唱至後段時，他突然蹲在台上，儘管現場有不少人錄影，但萬大千仍淡定完成比賽。

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萬梓良兒子｜萬梓良為吸金酒吧賣唱

萬梓良曾歷經兩段婚姻。2002年，萬子與比他年輕16歲的郭明黎結婚，育有一子萬大千。為了讓家人擁有更好的生活，近年來身體狀況麻麻的萬子仍繼續工作吸金，不時出席商演並登台，甚至會接酒吧表演。網民因而擔心萬子的健康。然而，萬子曾在訪問中表示：「我不怕死，只是捨不得兒子。」

另外萬子哥十分疼愛兒子，2021年，在萬大千18歲生日那天，他特意打造了一塊無字金牌贈予愛兒，寄望將來兒子有所成就時，能夠親自刻上名字。

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萬梓良兒子｜反對繼承衣缽入行

當時，萬梓良一時感觸地說：「我的兒子長大了，明天我要回香港，希望你好好地過生活。人生是由你自己走的，老爸今天送你一塊沒有字的金牌，意義是將來你有甚麼成就，便自己雕刻上去。那時候，老爸在天上看著你，一定能夠看見你。你是我唯一的兒子，我一定看著你。」為報答父親的養育之恩，萬大千親吻爸爸，從網上流傳的影片可見，他與吳業坤略有相似。

雖然兒子擁有明星臉，但萬子哥卻反對萬大千入行。2010年，萬梓良夫婦曾一同出席活動，並表示兒子於內地讀書。他坦言不贊成萬大千繼承衣缽入行，即便是父子搭檔也不可行。」

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