致癌飲食｜1種飲品恐增胰臟癌風險 研究：日飲2杯死亡率增3倍【附防癌貼士】
撰文： 黃堯姿
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
- 含糖飲料與胰臟癌風險有關聯
- 高糖飲食可能成為胰臟癌危險因子
- 戒煙、控糖、攝取蔬菜可預防
【胰臟癌／致癌／患癌／癌王】台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文，引用近期國際研究顯示，含糖飲料攝取量與胰臟癌風險存在顯著關聯。劉博仁提醒大眾，指出高糖飲食可能成為胰臟癌危險因子。
胰臟癌｜3大權威研究揭示糖分攝取風險
劉博仁引述3大權威研究：瑞典卡羅林斯卡學院研究，發現每日攝取高量添加糖及甜食者，罹患胰臟癌風險明顯提升；亞洲大型追蹤研究更指出，每日飲用2杯以上含糖飲料的年輕族群，胰臟癌致死風險較常人高出3倍；美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）實驗室研究則發現，胰臟癌細胞具有優先利用果糖增殖的特性。
胰臟癌｜糖分過量攝取的多重健康危害
劉博仁分析，過量糖分除可能刺激癌細胞生長，對身體造成以下影響：
- 胰島素異常分泌，形成促癌環境
- 慢性發炎與氧化壓力提升
- 肥胖與胰島素阻抗惡性循環
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胰臟癌｜3招防癌 1治療可配合化療雙管齊下
- 定期檢查：高風險族群（糖尿病患、家族病史者）應每年進行CA19-9腫瘤標記檢測，搭配影像檢查
- 戒糖：嚴格控制精製糖攝取，減少含糖飲料及甜食
- 高劑量維生素C輔助治療：化療患者可經醫師評估後，考慮合併高劑量維生素C輔助治療
劉博仁就高劑量維生素C注射說明，指2024年《Redox Biology》期刊一項研究顯示，晚期胰臟癌患者在接受標準化療同時，配合每週3次75克維生素C靜脈注射，中位存活期可從8.3個月延長至16個月。但劉博仁強調，任何輔助療法都需與主診醫生充分討論，不宜自行嘗試。
胰臟癌｜防癌5件事
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：
胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆
錢政弘過往曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。
胰臟癌丨10大風險因素
根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。
即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：
胰臟癌丨7大常見症狀
胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：
胰臟癌因素｜8大高危族群
台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。
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