公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」

【公屋裝修/奶油風/勝在有設計/陳思圻/公屋/景林邨】HOY TV節目《勝在有設計》由陳思圻（前名陳偉琪）物料達人Jerry主持，早前一集，為一對準備迎接新生命的夫婦，改造他們在將軍澳景林邨購入的440呎公屋，希望透過奶油風格設計打造溫馨簡潔的家居，並預留空間供未來的孩子使用。

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兩位主持人實地視察440呎公屋單位，影片一開始是清水樓狀態，當中的挑戰是天花板發霉及三尖八角廁所等問題。但設計師透過巧妙的設計，將原始格局優化，使整個居住環境更舒適、富有收納功能。

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公屋裝修｜空間規劃巧妙分隔客廳與飯廳

戶主希望家居設計簡潔且實用，因此設計師在客廳與飯廳之間設置了圓角條子C字櫃，成功分隔兩個空間，同時提升收納功能。電視櫃也經過特別設計，不僅提供珍藏品的展示空間，更兼具實用性與美觀。

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公屋裝修｜廚房巧用燈帶令空間感更大

門口設計也展現心思，廚房門採用了躺門設計，既能節省空間，又能提升整體風格的一致性。此外，廚房內部有上下兩排櫥櫃，收納空間非常充足，設計師巧妙地利用燈帶，令廚房空間感更大，更照明更充足，另外，廚房門及兩房門都採取暗門設計，令視覺上保持整潔感。

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公屋裝修｜主人房靈活收納與多功能家具

為了最大化小家庭的收納需求，主人房設計巧妙融合多功能家具：特色床頭板設計與客廳風格呼應，提升整體一致性。地台床設計，不僅營造舒適的睡眠空間，還能額外增加收納空間。油壓床讓行李箱能輕鬆收納，避免雜物外露，維持室內整潔。床頭的書枱可翻開變成梳妝枱，配備鏡子，兼具功能性與便利性。主人房大衣櫃設計充分利用牆面空間，提供超大儲物容量，讓戶主未來的生活更加便利。

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公屋裝修｜睡房子母床設計兼顧未來需求

考量到夫妻未來計劃有小朋友，睡房內採用了子母床設計，讓房間具備靈活性。無論是日後讓孩子入住，或是提供給工人姐姐使用，都能根據需要自由調整空間。此外，睡房內的衣櫃內部空間寬敞，特別規劃出兒童衣物收納區及書架，確保小朋友成長過程中，衣物能有足夠的存放空間以及書籍儲存空間。

公屋裝修｜廁所與細節調整

廁所原有設計三尖八角，拆去浴缸改成企缸，透過一致化磚材選擇，讓整體空間更具協調感。此外，天花板發霉問題也獲得妥善處理，確保居住環境健康安全。

另一項值得注意的細節是客廳特色牆選擇，戶主採用絨面材質令家居增添特色，但Jerry特別提醒患鼻敏感人士，要注意定期清潔掃塵，以維持舒適的居住環境。

公屋裝修｜打造小家庭的理想空間

這次改造不僅提升了空間利用率，也讓這個家更符合未來迎接孩子的需求。透過精心設計，收納空間大幅增加，居住品質也大幅提升。無論是夫妻目前的生活，或是未來孩子的成長環境，都能在這個溫暖的奶油風格小家庭中找到理想的居住方式。

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