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女神配對計劃︱陳奕迅師妹葉蒨文被曾展望力追　學霸女神與前度結束6年情擇偶重視一件事

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

曾展望上《女神配對計劃》向葉蒨文示愛成熱話。

【女神配對計劃 / 葉蒨文 / 曾展望 / 愛回家】TVB真人騷《女神配對計劃》由「金牌媒人」林盛斌（Bob）任主持，為TVB五位單身女神葉蒨文（Sophie）李芷晴（Stephanie）關嘉敏（Carman）梁敏巧（Maggie）羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

在昨晚（6月8日）播出的首集《女神配對計劃》內，曾展望（GM）現身向葉蒨文示愛，因為二人在2024年開始於劇集《愛‧回家之開心速遞》組成「MC配（Mike and Candy）」，因外型合襯大受歡迎，故此GM竟現身剖白，自揭在現實中也傾慕葉蒨文，即成網上熱話。

女神配對計劃︱拉丁舞王曾展望具七品道士資格　GM向葉蒨文深情剖白：唔想你畀人追咗

《女神配對計劃》葉蒨文。

GM坦承早已暗戀Sophie多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」他用冧招表示：「其實我同林子祥同一日生日嘅。」

面對GM幽默又真誠的表白，葉蒨文不禁全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」

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女神配對計劃︱網民讚蒨文夠直接

葉蒨文又害羞地對GM稱：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」GM即進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」

女神芳心即被動，更直衝向GM表示：「我唔需要嗰5秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」於是為GM戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑。

在TVB官方FB昨晚推出的GM冧追Sophie精華片，短短11小時吸獲逾9,000Likes、逾600次分享、近700留言，及逾80萬views（截至今早9點半），網民紛紛留言表示感動，還稱讚指：「葉蒨文幾好，夠爽同直接」、「葉蒨文骨子裏應該係好真嘅人」、「喜歡GM夠直接」。

《女神配對計劃》葉蒨文與曾展望。

女神配對計劃︱與「啤梨仔」結束6年情

其實當初公布葉蒨文參加《女神配對計劃》，被網民質疑她為拍節目扮單身搵男友，當時她接受TVB訪問澄已與拍拖約6年的男友「啤梨仔」分手，稱：「我同前任喺相處上出現咗問題，而呢個問題係出現咗好耐，我哋都協調咗一段時間，自己都試咗唔同方法，好努力經營呢段關係，但最後都係覺得唔適合，我就決定分開。」

葉蒨文稱直言前度有挽留這段感情，但她十分堅定：「既然大家之間個問題解決唔到，咁不如分開，我性格好決絕，絕對唔會拖泥帶水，因為對雙方都唔好。」並稱好友邵初見證分手過程。

她坦言在單親家庭長大一直渴望家庭溫暖，因此擇偶重視另一半要顧家：「我係比較着重性格方面，另一半條件唔需要富裕，只要有責任感同埋照顧到我，令我可以有依靠就可以。」

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女神配對計劃︱陳奕迅師妹名牌大學畢業

現年32歲葉蒨文不但外貌出眾，本身也是學霸。中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。

其後，她赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的葉蒨文，放棄高薪毅然加入娛樂圈。

她參加2016年《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。

另外，葉蒨文積極投身慈善事務，曾做義工幫助兔唇及有特殊學習需要的小朋友，人善心美。

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