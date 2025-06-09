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TVB｜翡翠台取消兒童節目及動畫中文字幕　無綫電視：改動符合法規要求

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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翡翠台今起取消兒童節目及動畫中文字幕。（資料圖片）

無綫電視「翡翠台」網上節目表顯示，由今日（9日）起，部份兒童節目不再提供繁或簡體中文字幕，當中涉及《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》等動畫。無綫電視回覆傳媒時表示，所有改動均符合法規要求。惟有聽障機構擔心節目不再提供字幕，會影響聽障兒童學習。

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記者翻查TVB網上節目表，發現今日及明日播放的《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》、《忍者亂太郎》等動畫及自家製兒童節目《Hands Up》均沒有標示提供繁簡中文字幕。

點擊圖片放大

無線電視回覆傳媒時表示，任何改動均符合法規要求，強烈譴責失實的評論及未經核實的揣測性報道，並保留追究權利。

有聽障機構指，擔心無線電視相關安排會影響聽障兒童的學習。聽障機構「龍耳」創辦人邵日贊今早接受電台訪問時表示，聽障兒童可透過觀看電視字幕，明白和理解字詞，而從小灌輸字詞、發音和意思，能有助幼童認識新事物。他續指，電視台取消字幕後，聽障兒童難以透過觀看電視學習。

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