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腦溢血｜曾背妻外遇13年　音樂才子袁惟仁變植物人7年　揭最新病況

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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AI 摘要
  • 袁惟仁因腦溢血已成植物人
  • 前妻陸元琪分享女兒對父親的思念
  • 袁惟仁曾是知名音樂人，作品無數

【腦溢血／腦中風／音樂人／袁惟仁／植物人／星二代／外遇】現年56歲的台灣資深音樂人袁惟仁，曾與台灣女星陸元琪有段婚姻，並育有一對子女。袁惟仁2018年在上海因腦溢血昏迷，手術後在台東老家休養，未料2020年再度跌倒昏迷，2022年更傳出成為植物人，健康狀況備受外界關心。如今女兒袁融迎來20歲生日，陸元琪分享與女兒的日常對話，曝光了袁惟仁最新病況。

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陸元琪和袁惟仁曾有過一段婚姻，二人在2002年結婚，並在2016年時協議離婚。陸元琪近日凌晨在社交平台發文為女兒慶祝20歲生日，並抒發身為母親的心情，感嘆時光飛逝，也感慨女兒從父親懷中的小公主，變成被嘲笑沒有爸爸的可憐孩子，但一路走來陸元琪都明白子女的感受。

談及與袁惟仁的關係，陸元琪分享某次與女兒的對話，提到婚禮上父親將她的手交給袁惟仁，女兒聽後卻笑著帶點遺憾地說：

呵呵..我嫁人那天…把拔（爸爸）應該還是沒辦法牽著我…

陸元琪隨即幽默安慰：

妳還有一個很棒的葛格（哥哥）喔！他會牽著妳的。牽著牽著…他可能會把妳用力推出去說…「快帶走快帶走」

試圖用玩笑來化解兩人內心的遺憾。

這就是我們弎，這些年，我們一起在遺憾中想辦法快樂的活著。

同時也安慰女兒「想念他（袁惟仁）的時候，不要太難過，因為他真的很好笑的」。

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腦溢血｜腦溢血意外病倒 小三全跑光

袁惟仁於2002年與台灣女星陸元琪結婚，婚後育有一子一女。然而隨著袁惟仁憑藉選秀節目《超級星光大道》評審身份在中國走紅，他便開始在婚姻期間出軌，甚至在北京包養情婦。

陸元琪曾在節目中透露，生下第二胎僅三個月時，就接到一名女子來電「要人」，對方甚至勸她退出這段婚姻。她默默忍受袁惟仁外遇長達13年，直到2016年離婚才結束這段關係。

2018年袁惟仁在上海因腦溢血病倒，當時發現他病況的正是其女友。其後他返台接受重大手術，術後幾乎無法站立，需長期臥床休養。此時過往與袁惟仁交往的女友紛紛離去，僅剩前妻陸元琪仍關心他。返回台東老家養病的袁惟仁，主要由其二姐負責照顧。

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相關報道：知名音樂人袁惟仁被爆成植物人　長期臥床僅能張眼無法認人

現年56歲的袁惟仁於2018年在上海錄製節目時摔倒引發腦溢血，被緊急送到上海瑞金醫院治療，同時發現他的腦內有腫瘤，他清醒後回台接受手術切除腫瘤，及後一直在台東老家休養。

2019年，有傳媒拍到袁惟仁在台東醫院坐輪椅復健，當時他暴瘦20公斤，但氣色不錯。可惜在2020年，袁惟仁再於家中跌倒，撞傷頭昏迷，被送進深切治療部救治，昏迷指數一度只有3，其後好轉到6至7，由二姐貼身照顧。

據悉，由於袁惟仁腦部受傷，他只能長期臥床休養，無法再坐輪椅，雖然能張開雙眼，但已經無法認人，被醫生判定為無意識狀態，即植物人。

袁惟仁是知名歌手、作詞人、作曲人。1991年，袁惟仁發表作品《執迷不悔》粵語版，由王菲演唱，隔年王菲以這首歌擔任專輯主打歌進軍台灣。他亦曾為天后那英寫下《征服》、《夢一場》等華語經典情歌，更有為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手製作專輯。

同場加映｜從4大症狀判斷腦中風

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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