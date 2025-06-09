女神配對計劃｜曾展望上節目告白葉蒨文爆紅　名校出身20歲考獲七品道士1原因促使學道

【曾展望背景/葉蒨文/女神配對計劃/七品道士】TVB求愛真人騷《女神配對計劃》周日（8日）播出第1集，5位女神齊齊挑選心儀男生作約會對象。當中向女神之一葉蒨文表白的正是曾展望（GM），GM跟葉蒨文在劇集《愛·回家之開心速遞》有感情線，想不到現實中對神女也有心，他的一番告白惹來網民熱議，其實GM不但有樣，名校出身的他在20歲時更考獲七品道士資格！

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女神配對計劃｜「愛回家CP」曾展望及葉蒨文參加節目

《女神配對計劃》由林盛斌（Bob）主持，公開招募全球男士與5位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴、關嘉敏、梁敏巧及羅毓儀進行戀愛配對。首集內容中，候選男士們要站在布幕後自我介紹，如果有女神對他有興趣，即可以按燈打開布幕。「愛回家CP」GM及Sophie齊齊參加節目，GM更成功獲得Sophie按燈，令網民有感被粉紅心心包圍。

女神配對計劃｜曾展望公開表白：我過嚟追你

GM與Sophie於2024年開始在劇集《愛‧回家之開心速遞》有感情線，因外型合襯而大受歡迎；早前Sophie宣布加盟《女神》，並坦承GM是其理想型，如今GM在節目中向Sophie公開表白，更「直球」向女神表心跡：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」令兩人發展更邁前一步，「Man爆」言論同時俘虜了不少女網民的心！

雖然兩人能否成為真情侶仍是未知之數，不過大家開始對GM產生濃厚興趣，其實GM是名校出身，畢業於理工大學，並曾接受TOPick記者的專訪，分享種種奇幻經歷。

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女神配對計劃｜曾展望誤打誤撞入行

現年27歲的GM於香港理工大學會計系畢業，中學就讀地區名校聖公會林護紀念中學，他自小沒有發明星夢，做演員也不是他的理想，入行只是一個機緣巧合。在他就讀理大時，一次放學的途中，遇上無綫節目《#後生仔傾吓偈》的攝製隊做街頭訪問，GM獲邀受訪，街訪完成半年後，有一日，他突然收到《#後生仔》電話，問他有沒有興趣加入《#後生仔2.0》，當時GM只是抱住識朋友及好玩，又可以兼職賺錢的心態加入，誤打誤撞下成為了一名演員，更有幸演出《金宵大廈2》打開知名度。

說到GM讀會計出身，父母是否支持他入行，GM直言媽媽初期不支持，覺得娛樂圈不只講求實力，更多的是運氣，拍完劇後亦未必能得到觀眾的認同，她寧願兒子畢業後生活安定，成為會計師或考公務員。事實上，曾媽媽與廣大母親一樣「口硬心軟」，口裡說不，身體卻很誠實地支持兒子追夢，GM說：

我明白媽媽嘅擔心，不過佢口頭上唔支持，但行動上就支持，我拍劇拍到好夜，每日都會留飯俾我，等我叮翻熱食，又會搣好橙，放喺雪櫃，呢家睇多咗我嘅作品，佢都覺得我做得好，開始慢慢覺得演員條路係啱我嘅！

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曾展望背景｜20歲考獲七品道士資格

GM曾經在《#後生仔》中透露自己是七品道士，問到他為什麼會接觸道教，是否受父母的影響？他否認更表示自己中小學都是讀基督教學校，接觸道教源自一次陪朋友驅鬼的經歷，令他產生興趣。在20歲時，他更隻身到道教的發源地江西龍虎山天師府授籙，考獲七品道士資格，他娓娓道來說：

當時朋友撞鬼，我性格八卦，鍾意鬼靈精怪事物，陪朋友到紅磡一間道觀驅鬼，覺得好神奇，當時師傳可以講出我心中的諗法，而這些諗法我從來沒有向人透露過，慢慢我就多了上去（道觀），去了解道教。

在《#後生仔》中，GM曾經在節目中「唱經」技驚四座，問到回港後有沒有打齋幫補生活費？他說：「道教分好多範疇，通常道士給大家的形象是打齋、做法事、驅鬼，這些是道士呈現出來的技能，不過只是外在，道教是關於一個人的內在修行，修行其實好簡單，就是修正自己行為，修正自己在生活中做得不好的地方，從而成為更好的人。

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七品道士曾展望｜人鬼有善惡之分

道士還有一個很重要的責任，就是弘揚道教，裡面包含了好多理論，我們經常說愛，在道教入面講是善悲，有緣份就大善，冇緣份就大悲，有緣份的幫到得幾多得幾多，我信了後都秉持着這個道理做人。」

至於何謂「七品道士」，曾展望解答：「到龍虎山做一個正式的『授籙儀式』，第一次考到道士資格，會俾一個職位你叫『三五都功七品道士』，3年後可以再考試，升職為五品，然後是三品。」

GM陪朋友驅鬼亦都跟師傅學道，被問到有沒有遇見過靈體？他透露隨身有帶備護身符及已經進行了「封身儀式」，他表示不怕見鬼，因為鬼都有善惡之分，大家對鬼的印象可能是來自電影，覺得一定是惡、好恐怖，GM自己對靈體的看法是：

對人、對神、對靈體、都係一個道理，就係有好的，亦都有唔好的，我見到一個靈體唔會第一個時間諗佢就係衰，如果佢想我幫忙解決問題或放低執念，我會盡量幫，對人對鬼都一樣。

延伸閱讀：【名校道士】大學畢業因朋友驅鬼學道 曾展望修道經歷：鬼都有善惡之分

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