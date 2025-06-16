長者優惠｜拎名牌手袋長者八達通餘額不足　拒付全款車資累巴士停駛舌戰乘客

年滿60歲或以上長者乘搭公共交通工具時，使用樂悠咭支付可享2元乘車優惠，但以其他支付方式則須按正價車資付款。

然而，有乘客在Threads發帖稱日前乘搭巴士時，見到有大媽乘客的長者八達通餘額不足而選擇其他支付方式，但她堅持以2元優惠價格付款而非全款，巴士因此停駛，有不少乘客指責她連累他人返工遲到……

長者乘車優惠｜長者搭小巴樂悠咭餘額不足 欲付$2硬幣投錯錢箱遭司機指責

長者優惠｜長者八達通餘額不足 以其他方式付車資拒付全款

樓主發帖控訴稱，日前乘搭巴士返工，遇到有大媽乘客因為長者八達通餘額不足，須使用其他支付方式，然而她堅持以2元優惠價格付款而非全車資，而連累巴士停駛；樓主直斥「香港地勝在有太多呢啲X佬搞到我返工遲到……依家全世界就因為你個X開唔到車」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

因為樓主稱事發時自己是在返工途中，相信車上亦有不少乘客與其情況相似，遂紛紛指責該名大媽乘客。據影片可見，大媽拎名牌手袋、戴名牌太陽鏡正在「舌戰」眾乘客。

樓主質問道「識唔識法律啊你？」，另有1名男乘客語氣略帶指責，向大媽乘客解釋稱除使用長者八達通都應全額支付車資，惟對方則試圖強硬打斷，不斷重複「你係邊個啊？」，不知是否因見到樓主在錄影，大媽轉身離開鏡頭範圍，並表示「得了，你唔係巴士公司，我唔同你講」；而樓主此時再表示「法律咁講嘅，關巴士公司咩事啊！」。

長者優惠｜網民分享遇類似經歷咁處理

此事引起網民熱議，紛紛斥責大媽乘客行為離譜，連累全車乘客，「自己唔識嘢又唔聽人講，阻住全車人，孭個goyard慳幾蚊錢，好難搞」、「咁你咪落車增值完再搭下架囉」、「你交稅就係畀人哋2蚊搭車仲要阻住你返工」、「趕佢落車」；有人分享了自己遇到的類似經歷及處理方式，「試過一次，攪咗十分鐘，忍唔到幫個阿伯畀車錢，阻住晒開車，趕時間嘛」。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5