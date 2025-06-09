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凍齡女星︱47歲河智苑超凍齡生圖曝光！低胸裝曬纖腰似20歲少女　公開5招「防腐劑美貌」養成術

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

47歲河智苑超凍齡生圖曝光！低胸裝曬纖腰似20歲少女　公開5招「防腐劑美貌」養成術

【河智苑／生圖／凍齡／瘦身／養生】47歲仲keep到好後生！曾出演《秘密花園》、《奇皇后》等多部經典韓劇的凍齡女神河智苑，日前在首爾街頭拍攝被民衆目擊，驚人的美貌和身材引發熱議，網民都驚呼：「看起來像20歲！」。

河智苑日前現身韓國首爾聖水洞街頭，為自己創立的美妝品牌POUCH24進行拍攝。期間有民衆目擊到拍攝現場，拍攝路透照片傳到網上後，河智苑在生圖中展現的凍齡美貌和身材迅速成為熱門話題：「不敢相信她快50歲了」。

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而河智苑近日也在IG專頁上傳了拍攝花絮照片，只見她拿著產品拍攝，展現時而性感又帥氣的樣貌。網民對此也忍不住讚嘆：「언니的美貌就是最好的宣傳！」。

最新影片：

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Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展小腿

公開5招凍齡秘訣

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