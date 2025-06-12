淋巴癌｜ 男子患末期淋巴癌須化療　狂食1蔬菜年半未復發

【淋巴癌/ 癌症/ 蒜頭/ 預防癌症/ 抗癌食物】台灣一名67歲男子確診末期淋巴癌，化療後靠進食1種蔬菜順利令病情好轉，且在療程結束1年半後也未再復發。有醫生就拆解該蔬菜的營養成分，指其有助預防多種癌症。

不少料理少不了大蒜提味，其實大蒜好處富含的營養遠超我們想像，腎臟科醫師江守山就曾透露，一名67歲男子健康檢查發現腎臟病第3期前來就診，結果意外確診淋巴癌，化療後靠著「吃大蒜」，順利讓病情好轉，癌症也未再復發。事實上，大蒜不僅能預防淋巴癌，對許多癌症皆具功效。

台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享上述病例，表示該名男子原本因腎臟病第3期前來就診，他卻在看診過程中意外發現對方脖子右側有異常腫塊，「你這個（腫塊）不對，摸起來硬硬的、不痛」，於是建議男子接受進一步檢查。

經過穿刺活檢，男子確診為淋巴癌，並隨即開始進行化療。化療結束後，男子遵照江守山的建議，食用具有抑制癌症效果的蔬菜，其中男子特別愛吃蒜頭，因此進食了很多，結果由療程結束至今已過一年半，其病情完全沒有再復發。

為何食用蒜頭能夠防止癌症復發？江守山就解釋，蒜頭含有豐富的「有機硫化物」，雖然其氣味會讓不少人覺得臭，但對抑制癌細胞轉移、血管新生或複製都有顯著效果。另外，蒜頭還含有酚酸類、類黃酮素（楊梅素、槲皮素、芹菜素），以及鍺、鈣、銅、鐵、鉀、鎂、硒、鋅等礦物質，和維他命A、B1、C、E等多種營養成分。

他又指出，蒜頭在眾多蔬菜中抗癌能力位列第一，除了能夠預防淋巴癌之外，對乳癌、胰臟癌、胃癌、肺癌、前列腺癌等多種癌症亦同樣具有預防功效。江守山表示，癌症患者除了接受化療、電療等常規治療外，也可以透過攝取「超級抗癌食物」改善病情，例如以下幾種：

堅果類

合桃、碧根果、花生

蔬菜類

蒜頭、蔥屬蔬菜、十字花科蔬菜

水果類

新鮮蔓越莓、檸檬、帶皮蘋果

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同場加映｜5種防癌蔬菜

急診科醫生張適恆在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究，且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

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抗癌食物｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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不良飲食｜6大提高患癌風險飲食習慣

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