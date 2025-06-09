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神奇4俠：英雄第一步｜開展MCU新階段　神奇4俠將參戰《復仇者聯盟5》

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撰文： 文體藝online

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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開展MCU新階段，神奇4俠將參戰《復仇者聯盟5》。

【超級英雄片 / 神奇4俠 / 復仇者聯盟】將於7月23日上映的Marvel Studios超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）今日發放1分鐘全新片段，片中見到神奇先生、隱形女俠與初生兒子Franklin Richards一家三口溫馨場面，今次更是Franklin BB首度曝光！

另外當然亦有電影中的兩大對手：「銀魔」茱莉亞嘉納（Julia Garner）與「吞星滅族者」拉夫恩利臣（Ralph Ineson）的更多片段，兩大反派從宇宙而來，催毀這個嶄新宇宙內由神奇4俠守護的紐約及地球，四位英雄誓與侵略者展開連場激戰！

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神奇4俠｜北美預售成績破紀錄　粉絲敲碗期待

在北美時間的6月4日，《神奇4俠：英雄第一步》正式展開預售，而根據美國票務公司Fandango統計，電影首日預售成績打破該平台紀錄，成為今年2025年首日預售最好的作品。

神奇4俠｜開展MCU新階段　神奇4俠將參戰《復仇者聯盟5》

如Marvel Studios主腦奇雲費治所講，神奇4俠將會是《復仇者聯盟5》的重要成員，將直接與羅拔唐尼飾演的頭號敵人——末日博士對決，令影迷期待度爆燈！與此同時，《神奇4俠：英雄第一步》的上映亦為MCU全新一章拉開序幕，昂然帶領影迷進入第6階段！

Marvel Studios主腦奇雲費治本身就是《神奇4俠》的忠實擁躉，他受訪時就表示：「Marvel中沒有比這4位英雄更重要的角色！」這部電影終於讓他夢想成真：「這絕對是難以置信的夢想成真，也是十分完美的時機，帶我們進入MCU的全新時代。他們是Marvel的第一個家庭，我們保證這次是確實對得起原著的精心製作。」

超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》今日發放1分鐘全新片段。

神奇4俠｜另一個全新宇宙　全新的「神奇4俠」

《神奇4俠：英雄第一步》由《溫黛與幻視》（Wanda Vision）導演麥沙克曼（Matt Shakman）執導。熟悉Marvel作品的觀眾，可能看過2005年、2015年，甚至1994年版本的《神奇4俠》。

但今次《神奇4俠：英雄第一步》設定於科技高速發展的全新宇宙中，即使是60年代，文明水準也遠超現實中的二十一世紀，美學也近似於「復古未來主義」。而且今次全新的「神奇4俠」更是最忠於漫畫原著，滿足一眾Marvel漫畫迷。

超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》今日發放1分鐘全新片段。

神奇4俠｜神奇4俠被譽為「超人特工隊」的靈感來源

作為MCU的第一個家庭，四位英雄神奇先生、隱形女俠、霹靂火、石頭人各具異能，曾經有不少網民認為是彼思的《超人特工隊》一家人所參考的角色藍本。

例如四位主角都有一模一樣的戰服、四位英雄都有家人般的親密關係、戲中都有超能嬰兒初生，而且兩齣作品的主角都有近似的超能力。因此不少網民都驚呼這次貼近原汁原味的神奇4俠為「超人特工隊」的靈感來源，期待電影會如《超人特工隊》一樣帶來緊張又窩心的無限驚喜。

超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》今日發放1分鐘全新片段。

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