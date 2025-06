功課爭議｜Bob林盛斌晒兒子英文功課　不滿被老師批答案粗俗：我覺得阿仔寫得啱

【Bob林盛斌/老婆黃乙頤/兒子林道申】現年44歲的娛圈「多仔公」林盛斌(Bob)跟太太黃乙頤(Pearl)結婚17年,二人育有大女林霏兒(Faye)、次女林熹兒(Haye)、三女林機兒(Kaye)及孻仔林道申(Jaye)。日前Bob於社交網分享7歲細仔Jaye的功課,似乎對老師的批改有微言,想叫網民評下理。

最新影片:

Bob林盛斌兒子|不滿老師批改?

Bob上載兒子Jaye的英文科功課,其中一條問題是「上補習班時應有的行為」,Jaye回答了「shut up and close your mouth.」,惟被老師指答案太過俗和刻薄更附上不滿的符號,而老師將答案改為「keep quiet in class」。

此外,Bob更留言兼問網民︰「嗱,我就覺得我個仔係寫得啱嘅,但係老師就咁樣改,大家點睇?我好鍾意老師寫俾佢嗰個評語。」

▲ 林盛斌(Bob)跟黃乙頤育有4名子女。 (取自instagram)

Bob林盛斌兒子|Bob被封「教育大師」

帖文引來網民頗大回響,他們笑言是Bob教壞兒子:「好明顯佢係你教出來」、「你成日同佢講呢兩句」,不過亦有人說是老師責任:「應該係有老師成日咁講,所以佢先會咁寫。」另外有人開玩笑說:「乜嘢after school classes先?

如果係唱歌班咁點樣keep quiet呀?」

另外,Bob嫂黃乙頤有留言說︰「其實呢一個答案,我有幫佢改過,因為佢寫錯咗個mouth字。」某網民回覆︰「好彩唔係寫shut the fxxk up咋」,黃乙頤隨即回應說︰「我曾經都有驚過。」

被譽為教育大師的Bob,不會過分縱容四名子女,為滿足兒子想於街邊食飯的願望,他曾跟兒子Jaye於公園食「頹飯」,只因兒子希望「睇到啲人同埋啲車」:「我哋去佐敦買咗兩盒外賣,然之後我哋就喺上海街寧波街個公園仔入面,一邊聽住隔籬枱嗰個阿叔播緊李龍基嘅歌,一邊食我個黑椒雞扒腸仔飯炒底同佢個腸蛋麵。」貼地的生活被網友激讚。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 林盛斌不少分享細仔Jaye溫習日常。 (取自instagram) ' +11 +10

