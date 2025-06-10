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功課爭議｜Bob林盛斌晒兒子英文功課　不滿被老師批答案粗俗：我覺得阿仔寫得啱

升學教育

撰文： 艾維

發布時間： 58 分鐘前

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林盛斌（Bob）晒出細仔林道申（Jaye）的功課。

【Bob林盛斌/老婆黃乙頤/兒子林道申】現年44歲的娛圈「多仔公」林盛斌（Bob）跟太太黃乙頤（Pearl）結婚17年，二人育有大女林霏兒（Faye）、次女林熹兒（Haye）、三女林機兒（Kaye）及孻仔林道申（Jaye）。日前Bob於社交網分享7歲細仔Jaye的功課，似乎對老師的批改有微言，想叫網民評下理。

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Bob林盛斌兒子｜不滿老師批改？

Bob上載兒子Jaye的英文科功課，其中一條問題是「上補習班時應有的行為」，Jaye回答了「shut up and close your mouth.」，惟被老師指答案太過俗和刻薄更附上不滿的符號，而老師將答案改為「keep quiet in class」。

此外，Bob更留言兼問網民︰「嗱，我就覺得我個仔係寫得啱嘅，但係老師就咁樣改，大家點睇？我好鍾意老師寫俾佢嗰個評語。」

林盛斌（Bob）跟黃乙頤育有4名子女。 （取自instagram）

Bob林盛斌兒子｜Bob被封「教育大師」

帖文引來網民頗大回響，他們笑言是Bob教壞兒子：「好明顯佢係你教出來」、「你成日同佢講呢兩句」，不過亦有人說是老師責任：「應該係有老師成日咁講，所以佢先會咁寫。」另外有人開玩笑說：「乜嘢after school classes先？
如果係唱歌班咁點樣keep quiet呀？」

另外，Bob嫂黃乙頤有留言說︰「其實呢一個答案，我有幫佢改過，因為佢寫錯咗個mouth字。」某網民回覆︰「好彩唔係寫shut the fxxk up咋」，黃乙頤隨即回應說︰「我曾經都有驚過。」

被譽為教育大師的Bob，不會過分縱容四名子女，為滿足兒子想於街邊食飯的願望，他曾跟兒子Jaye於公園食「頹飯」，只因兒子希望「睇到啲人同埋啲車」：「我哋去佐敦買咗兩盒外賣，然之後我哋就喺上海街寧波街個公園仔入面，一邊聽住隔籬枱嗰個阿叔播緊李龍基嘅歌，一邊食我個黑椒雞扒腸仔飯炒底同佢個腸蛋麵。」貼地的生活被網友激讚。

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  • 林盛斌不少分享細仔Jaye溫習日常。 （取自instagram） '
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