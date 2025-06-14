香港新公園2025｜9大最新免費親子遊樂場　4米高攀爬塔+1地玩盡9條滑梯

【香港免費新公園2025/香港免費遊樂場2025】香港近年積極翻新及新建公園，為小朋友提供更多現代化遊樂設施，讓他們在放學或周末時段盡情放電！TOPick為大家整理了近2年翻新及新建的9大免費公園，不僅有4米高攀爬塔，有1個地方更有9條滑梯一次玩盡，讓孩子鍛鍊體能、挑戰自我，更是家長能輕鬆找到的親子好去處！

香港免費新公園2025｜1.鰂魚涌公園

鰂魚涌公園進行大翻新，以海洋作主題設計，增設了5大遊玩設施，其中最為矚目的是4米高巨型八爪魚攀爬塔，兩層高的設計，小朋友有更多的攀爬空間「擒上擒落」，另外還有海星鞦韆、磅蟹彈跳床、燈籠魚氹氹轉及漩渦攀爬架，小朋友可以訓練到大小肌肉及身體協調能力外，也有趣味的玩樂體驗。

鰂魚涌公園

地址：香港鰂魚涌太古城鰂魚涌公園

開放時間：全日開放

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香港免費新公園2025｜2.西沙GO PARK遊樂場

西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」正式開幕，除了有多間餐廳和逾15個運動場地外，還有佔地逾4萬呎的3大兒童遊樂場，共9條滑梯，小朋友可以盡情放電！

3大兒童遊樂區以不同的主題設計，位於地面的「歷奇天地」，以森林歷險作主題，設有10個遊樂設施，包括7條滑梯、親子鞦韆、噴水裝置、攀爬架等；鄰近海映花園的「晴空公園」，設有5.5米高的長滑梯連觀景台；旁邊的「兒童遊樂場」以可愛小熊為主題，設有滑梯和繩網，適合年齡較小的小朋友遊玩。

西沙GO PARK兒童遊樂場

「歷奇天地」

地點：西沙GO PARK地面（近顧客服務）

「兒童遊樂場」

地點：西沙GO PARK二樓（近SPORTS bistro餐廳）

「晴空公園」

地點：西沙GO PARK二樓（近海映花園．寵物公園旁）

「寵物公園」

地點：西沙GO PARK二樓（晴空公園旁）

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香港免費新公園2025｜3.元朗朗壹廣場遊樂場

位於元朗朗壹廣場的遊樂場，全場佔地2萬平方呎，除了有2條超長滑梯外，還有巨型兒童攀爬雕塑、搖搖木馬及戶外健身設備，大人和小朋友能夠一齊玩！

元朗朗壹廣場遊樂場

地址：朗壹廣場2樓「舒泰花園」

開放時間：8:00-18:00

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香港免費新公園2025｜4.秀茂坪商場「幾何動樂園」

位於秀茂坪商場3樓頂層戶外空間的「幾何動樂園」於2024年8月啟用，全場佔地近12,000呎，以橘色、深海藍色和大石灰色貫穿整個園區，備有超過十項大型遊樂設施，括2.5米高巨型大象滑梯、烏龜跳彈床及鱷魚跳飛機，玩樂空間十足。園內更設有教育學習區，讓小朋友通過遊戲學習有關動物的小知識，培養自主探索的學習態度。

秀茂坪商場「幾何動樂園」

地址：觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場3樓頂層戶外空間

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香港免費新公園2025｜5.天水圍天秀路遊樂場

天水圍天秀路遊樂場於2024年8月底正式開放，場內主要以繽紛歷險之旅為主題，設有2大必玩設施，包括6米高巨型滑梯及3米高攀石牆，另外亦設有鞦韆、攀爬繩網、戶外健身器材，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉等。

天秀路遊樂場

地址：天水圍天秀路20號

前往方法：可由輕鐵天秀站或濕地公園站步行約5分鐘

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香港免費新公園2025｜6.沙田車公廟路遊樂場

去年5月翻新的沙田車公廟路遊樂場，以風車作為主題打造出園內4大區域，當中最引人注目的是樓高3層旋轉滑梯，另外還有繩網陣、攀爬塔、鞦韆、彈床、歡樂搖擺、旋轉音樂風車，以及供輪椅使用的氹氹轉共融遊樂設施等，讓不同需要的小朋友也可以享受遊戲的樂趣。

沙田車公廟路遊樂場

地址：沙田大圍車公廟路

交通方法：港鐵大圍站C出口，經圍方天橋往田心方向步行約10分鐘

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香港免費新公園2025｜7.大角咀海輝道遊樂空間

2024年建成的大角咀海輝道遊樂空間，佔地約8,600呎，設有兒童遊樂設施與成人健身器材，包括戶外管鐘、彈床、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，不同年齡層的市民都可享用。遊樂空間附近便是土瓜灣及大角咀海輝道海濱長廊，設有高12米的「下水水」巨型壁畫、特色休憩座位等，一家大小可以在長廊散步，欣賞海景，享受親子時光。

大角咀海輝道遊樂空間

地址：大角咀海輝道

交通方法：

港鐵奧運站A出口；

乘搭小巴46、70、78、78A至維港灣公共運輸交匯處下車;

乘搭巴士13D、43C、87B、E21、E21C、E21D至維港灣公共運輸交匯處下車港鐵奧運站A出口

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香港免費新公園2025｜8.紅磡都市公園

紅磡都市公園佔地約2萬3千呎，鄰近紅磡渡輪碼頭，大家可以遊玩之餘，也可以欣賞到旁邊的海景，非常寫意。園內提供一系列的康體設施外，當中包括園內亮點退役消防車展示區、專為長者而設的健身園地、涼亭、草坪及飲水機，顧及不同人士需要之餘，又可以讓大眾多加認識消防車。

紅磡都市公園（第一期）

地址：華信街，毗鄰紅磡渡輪碼

交通方法：港鐵黃埔站C1出口步行約7分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往

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香港免費新公園2025｜9.啟德車站二期公園

啟德車站二期建於前機場北停機坪地區，佔地約8.5公頃，當中包含露天廣場、草坪和水景設施，同時亦設有多個康體設施，包括2個全新兒童遊樂場，當中設有滾輪滑梯、巨型沙池、繩網，以及不同類型的障礙物和3條長滑梯，小朋友一定可以盡情放電！另外，啟德車站廣場更有兩個草地滾球場，提供12條長35米的球道。

啟德車站二期公園

地址：啟德車站廣場兒童遊樂場A及B（地圖）

交通方法：港鐵啟德站D出口，沿有蓋行人路步行約6-8分鐘

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