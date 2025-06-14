  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港新公園2025｜9大最新免費親子遊樂場　4米高攀爬塔+1地玩盡9條滑梯

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

即睇2025年香港9大全新免費公園！

【香港免費新公園2025/香港免費遊樂場2025】香港近年積極翻新及新建公園，為小朋友提供更多現代化遊樂設施，讓他們在放學或周末時段盡情放電！TOPick為大家整理了近2年翻新及新建的9大免費公園，不僅有4米高攀爬塔，有1個地方更有9條滑梯一次玩盡，讓孩子鍛鍊體能、挑戰自我，更是家長能輕鬆找到的親子好去處！

香港免費新公園2025｜1.鰂魚涌公園

鰂魚涌公園進行大翻新，以海洋作主題設計，增設了5大遊玩設施，其中最為矚目的是4米高巨型八爪魚攀爬塔，兩層高的設計，小朋友有更多的攀爬空間「擒上擒落」，另外還有海星鞦韆、磅蟹彈跳床、燈籠魚氹氹轉及漩渦攀爬架，小朋友可以訓練到大小肌肉及身體協調能力外，也有趣味的玩樂體驗。

鰂魚涌公園
地址：香港鰂魚涌太古城鰂魚涌公園
開放時間：全日開放

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

香港免費新公園2025｜2.西沙GO PARK遊樂場

西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」正式開幕，除了有多間餐廳和逾15個運動場地外，還有佔地逾4萬呎的3大兒童遊樂場，共9條滑梯，小朋友可以盡情放電！

3大兒童遊樂區以不同的主題設計，位於地面的「歷奇天地」，以森林歷險作主題，設有10個遊樂設施，包括7條滑梯、親子鞦韆、噴水裝置、攀爬架等；鄰近海映花園的「晴空公園」，設有5.5米高的長滑梯連觀景台；旁邊的「兒童遊樂場」以可愛小熊為主題，設有滑梯和繩網，適合年齡較小的小朋友遊玩。

西沙GO PARK兒童遊樂場

「歷奇天地」
地點：西沙GO PARK地面（近顧客服務）

「兒童遊樂場」
地點：西沙GO PARK二樓（近SPORTS bistro餐廳）

「晴空公園」
地點：西沙GO PARK二樓（近海映花園．寵物公園旁）

「寵物公園」
地點：西沙GO PARK二樓（晴空公園旁）

點擊圖片放大
+6
+5

香港免費新公園2025｜3.元朗朗壹廣場遊樂場

位於元朗朗壹廣場的遊樂場，全場佔地2萬平方呎，除了有2條超長滑梯外，還有巨型兒童攀爬雕塑、搖搖木馬及戶外健身設備，大人和小朋友能夠一齊玩！

元朗朗壹廣場遊樂場
地址：朗壹廣場2樓「舒泰花園」
開放時間：8:00-18:00

點擊圖片放大
+3
+2

香港免費新公園2025｜4.秀茂坪商場「幾何動樂園」

位於秀茂坪商場3樓頂層戶外空間的「幾何動樂園」於2024年8月啟用，全場佔地近12,000呎，以橘色、深海藍色和大石灰色貫穿整個園區，備有超過十項大型遊樂設施，括2.5米高巨型大象滑梯、烏龜跳彈床及鱷魚跳飛機，玩樂空間十足。園內更設有教育學習區，讓小朋友通過遊戲學習有關動物的小知識，培養自主探索的學習態度。

秀茂坪商場「幾何動樂園」
地址：觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場3樓頂層戶外空間

點擊圖片放大
+3
+2

香港免費新公園2025｜5.天水圍天秀路遊樂場

天水圍天秀路遊樂場於2024年8月底正式開放，場內主要以繽紛歷險之旅為主題，設有2大必玩設施，包括6米高巨型滑梯及3米高攀石牆，另外亦設有鞦韆、攀爬繩網、戶外健身器材，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉等。

天秀路遊樂場
地址：天水圍天秀路20號
前往方法：可由輕鐵天秀站或濕地公園站步行約5分鐘

點擊圖片放大
+2

香港免費新公園2025｜6.沙田車公廟路遊樂場

去年5月翻新的沙田車公廟路遊樂場，以風車作為主題打造出園內4大區域，當中最引人注目的是樓高3層旋轉滑梯，另外還有繩網陣、攀爬塔、鞦韆、彈床、歡樂搖擺、旋轉音樂風車，以及供輪椅使用的氹氹轉共融遊樂設施等，讓不同需要的小朋友也可以享受遊戲的樂趣。

沙田車公廟路遊樂場
地址：沙田大圍車公廟路
交通方法：港鐵大圍站C出口，經圍方天橋往田心方向步行約10分鐘

點擊圖片放大
+3
+2

香港免費新公園2025｜7.大角咀海輝道遊樂空間

2024年建成的大角咀海輝道遊樂空間，佔地約8,600呎，設有兒童遊樂設施與成人健身器材，包括戶外管鐘、彈床、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，不同年齡層的市民都可享用。遊樂空間附近便是土瓜灣及大角咀海輝道海濱長廊，設有高12米的「下水水」巨型壁畫、特色休憩座位等，一家大小可以在長廊散步，欣賞海景，享受親子時光。

大角咀海輝道遊樂空間
地址：大角咀海輝道

交通方法：
港鐵奧運站A出口；
乘搭小巴46、70、78、78A至維港灣公共運輸交匯處下車;
乘搭巴士13D、43C、87B、E21、E21C、E21D至維港灣公共運輸交匯處下車港鐵奧運站A出口

點擊圖片放大
+3
+2

香港免費新公園2025｜8.紅磡都市公園

紅磡都市公園佔地約2萬3千呎，鄰近紅磡渡輪碼頭，大家可以遊玩之餘，也可以欣賞到旁邊的海景，非常寫意。園內提供一系列的康體設施外，當中包括園內亮點退役消防車展示區、專為長者而設的健身園地、涼亭、草坪及飲水機，顧及不同人士需要之餘，又可以讓大眾多加認識消防車。

紅磡都市公園（第一期）
地址：華信街，毗鄰紅磡渡輪碼
交通方法：港鐵黃埔站C1出口步行約7分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往

點擊圖片放大
+2

香港免費新公園2025｜9.啟德車站二期公園

啟德車站二期建於前機場北停機坪地區，佔地約8.5公頃，當中包含露天廣場、草坪和水景設施，同時亦設有多個康體設施，包括2個全新兒童遊樂場，當中設有滾輪滑梯、巨型沙池、繩網，以及不同類型的障礙物和3條長滑梯，小朋友一定可以盡情放電！另外，啟德車站廣場更有兩個草地滾球場，提供12條長35米的球道。

啟德車站二期公園
地址：啟德車站廣場兒童遊樂場A及B（地圖）
交通方法：港鐵啟德站D出口，沿有蓋行人路步行約6-8分鐘

點擊圖片放大
+7
+6

更多相關報道：

九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠

暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡

親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票

澳門親子遊｜歡樂馬介休推4大澳門親子遊景點　1地為熱門取景地擁超靚打卡點

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠
09:00 2025/05/30
九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
16:28 2025/06/04
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
17:36 2025/05/27
暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
澳門親子遊｜歡樂馬介休推4大澳門親子遊景點　1地為熱門取景地擁超靚打卡點
10:00 2025/06/09
澳門親子遊｜歡樂馬介休推4大澳門親子遊景點　1地為熱門取景地擁超靚打卡點
深圳麥當勞博物館｜免費入場！深圳麥當勞博物館開幕　懷舊玩具+巨型打卡位+派對屋逐格睇
20:40 2025/06/13
深圳麥當勞博物館｜免費入場！深圳麥當勞博物館開幕　懷舊玩具+巨型打卡位+派對屋逐格睇
Chiikawa Park東京｜Chiikawa Park主題樂園7月28日東京開幕　率先睇入場抽籤方式/門票/周邊商品【不斷更新】
19:37 2025/06/09
Chiikawa Park東京｜Chiikawa Park主題樂園7月28日東京開幕　率先睇入場抽籤方式/門票/周邊商品【不斷更新】

你可能感興趣

九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠
09:00 2025/05/30
九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
16:28 2025/06/04
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
17:36 2025/05/27
暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
好去處 親子活動 玩樂 公園 遊樂場

最高瀏覽

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草
大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存
印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存