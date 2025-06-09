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自助餐優惠︱金茂深圳JW萬豪酒店限時突發優惠　$20任食刺身/壽司/扒/港式點心小食

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【限時優惠/自助親/深圳親子遊/深圳美食/JW萬豪酒店】不少人放假都喜歡到北上玩樂，KKday最近就推出金茂深圳JW萬豪酒店限時優惠，每位只需HK$20/位，就可以任食刺身、壽司、扒、港式點心小食。

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超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

金茂深圳JW萬豪酒店位於深圳福田區，鄰近地鐵車公廟站及福田口岸，交通便利。6月10日1800推出突發快閃自助餐優惠，每位只需HK$20/位自助午餐，就可以任食刺身、壽司、扒、港式點心小食。

自助午餐精選： 冰鎮海鮮：蝦子、扇貝、青口、老虎蟹以及白貝

刺身: 鮭魚、鮪魚、醋青魚以及希鯪魚 壽司: 鮭魚手持壽司、太捲、細捲、加州卷、還有鮭魚主題的各式菜餚

扒檔：烤蒜香香草馬鈴薯、扒香料蔬菜、香腸、辣麵筋、娃娃菜、魷魚、牛排、秋 刀魚、醬烤京蔥雞腿肉

現場製作：帕瑪森奶汁義面、小龍蝦杯麵

港式小吃：港式奶茶、鴛鴦奶茶、三種口味的蛋仔

特色點心：小龍蝦杯麵、咖哩魚丸、蘿蔔牛雜、廣式燒味

冰淇淋檔（杜柏瑞）, 供應多種口味超好吃的冰淇淋：芒果冰淇淋、草莓冰淇淋、 香草冰淇淋、焦糖冰淇淋、抹茶冰淇淋、巧克力冰淇淋

還有豐富的中西式熱菜十餘種，各式甜點十餘種（食物款式輪流供應）

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【KKday 快閃限量搶–HK$20/位】自助午餐（12:00 – 14:30）

KKday 優惠: HK$20/位（原價 HK$347/位）

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【KKday 快閃限量搶–買一送一】自助午餐（12:00 – 14:30）

KKday 優惠: 星期一至五 HK$348/2 位，平均 HK$174/位（原價 HK$694/2 位）

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【KKday 快閃限量搶–42 折】自助午餐，送 SPA BY JW 足底按摩 30 分鐘

KKday 優惠: 星期一至五 HK$379/位（原價 HK$893/位）

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【KKday 快閃限量搶–61 折】海鮮牛扒自助晚餐（18:00 – 21:30）

KKday 優惠: HK$380/位（原價 HK$620/位）

海鮮牛扒自助晚餐精選： 芝士焗龍蝦（派送菜，每位 1 份）、乾式熟成牛扒、CAVA 氣泡酒（桌上 現撈鮮烹、蒸汽活海鮮：老虎蟹、羅氏蝦、翡翠螺、藍口貝、扇貝。

全新日式自助餐台：現切三文魚、吞拿魚等刺身、精緻可愛手握壽司、各式 壽司卷、中華海藻、墨魚仔、小八爪魚

肉食主義：優質牛排、羊扒、魚扒等

甜品工坊：少女心滿滿 mini 甜點、多種口味冰淇淋

飲料暢飲 ： 酒類CAVA 氣泡酒、啤酒、紅葡萄酒、白葡萄酒 -

網紅軟飲：象牌蘇打水、菠蘿啤 

其他軟飲：冰鮮果汁、百事可樂、七喜、美年達 （食物款式輪流供應）

按此訂購

優惠詳情： 優惠期 (預訂期)： 2025 年 6 月 10 日 18:00 至 6 月 16 日 23:59

體驗日期：2025 年 6 月 11 日至 8 月 31 日

地址：廣東省深圳市福田區深南大道 6005 號

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