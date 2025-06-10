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Pop Mart︱Pop Mart憑Labubu股價暴升　創辦人登河南新首富身世揭秘竟非名校出身

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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38歲的王寧以近1600億身家，登上河南新首富。

【泡泡瑪特/PopMart/拉布布/Labubu】很多成功創業的成功人士，都有好的家庭背景及名校出身。但原來熱爆全球的「泡泡瑪特」（Pop Mart）創辦人王寧出身內地一個普通家庭及普通高校，現在Pop Mart憑Labubu及旗下不同的IP，令到股價急升，連帶王寧身家暴漲至近1600億港元，成為內地河南新首富。

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Pop Mart︱王寧身家突近1600億港元超越河南前首富秦英林

據《福布斯》實時富豪榜顯示，王寧身家最新達204億美元(約1,591億港元)，在全球富豪排第102名，超越原本的河南首富牧原股份創始人秦英林的168億美元(約1,310億港元)，成為河南新首富。

Pop Mart︱Labubu帶動泡泡瑪特股價狂升

「泡泡瑪特」（Pop Mart）旗下Labubu紅爆全球，市面出現炒價，很多時新品一出已經被粉絲掃貨，帶動泡泡瑪特股價狂升。Labubu(拉布布)是藝術家龍家昇所設計，是一款精靈角色的長耳朵毛絨玩偶，外型俏皮卻又略帶兇悍，其特徵包括圓滾滾的毛茸茸身體、圓睜的大眼睛、還有九顆尖銳的牙齒，組成一個淘氣的笑容，2015年正式亮相，2019年與泡泡瑪特合作後，獲得廣泛關注，知名度大開，因為反差萌，吸引不少死忠的粉絲。

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此外，BLACKPINK成員Lisa和Rosé也是Labubu的粉絲，她們經常在社交媒體上展示Labubu掛飾，進一步提升了Labubu的知名度。

Pop Mart︱Pop Mart創辦人王寧創業歷程

王寧1987年出生在河南新鄉，成長於一個普通經商家庭，現年38歲。據內媒報導，2009年，王寧大學畢業離開河南鄭州，獨自到北京尋找工作機會，有過一年的短暫職場經歷，但還是希望能自己做出一番事業，於是在2010年開設了第一家「泡泡瑪特」，並用10年時間將其打造成中國潮玩文化的代表。

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泡泡瑪特現在於世界很多地方都有分店，與創辦人王寧有著密不可分的關係。有別於中國新一代科技巨頭，動輒來自北京大學、清華大學、武漢大學等頂尖名校，王寧大學畢業於名氣不高的鄭州西亞斯學院，主修廣告學。他也不像中國多數年輕企業家總是長袖善舞、參與社交活動，王寧給外界的印象是沉默寡言，作風低調。但在同事和友人的眼中，王寧是人緣佳、號召力強，同時對新事物敢於嘗試、衝勁十足的年輕人。

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