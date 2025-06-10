女創業家｜白手興家曾屢被拒絕把握轉型機會　美容界創辦人：美麗是自信與堅持的修行

全球經濟不明朗，但從事美容業的黃皓筠（Aisha）仍然站穩住腳，全憑「用心經營」，這位白手興家的美容女創辦人，用親身經歷證明：「美麗是自信的修行，也是人生逆境中的曙光。」她勉勵年輕人要勇於追夢、堅持學習，並相信只要心存善念、腳踏實地，本地美容業的未來必定充滿希望與啟發。

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1. 你自小已經愛美嗎？為什麼決定投身美容行業？

「美麗唔係天生，而係後天努力嘅累積。」其實，我由細到大都鍾意觀察身邊人點樣打扮自己，令我發現美麗其實可以帶來力量。我19歲入行，選擇美容，不單是為了外表，更想幫助人找回自信。美麗其實是一場人生功課——學會欣賞自己、照顧自己，才會發光。

2. 你認為美容行業如何改變別人的人生？

「美麗是一種語言，能夠傳遞自信、勇氣與希望。」美容唔止是表面的改變，更深層的是讓人敢於面對人生的挑戰。當一個人願意愛惜自己，外在的改變會反映到心靈層面，令生命有更多可能。我見證過很多客人由內到外的蛻變，這就是美容最大的意義。

▲ 黃皓筠（Aisha）19歲入行，選擇美容業，不單是為了外表，更想幫助人找回自信。（受訪者提供相片）

3. 白手興家的過程中，最難忘的經歷是什麼？

最深刻的記憶，就是當年逐家逐戶推銷產品，不斷面對拒絕。每一次被拒絕，我都提醒自己：「逆境，其實是成長的催化劑。」堅持下去，才會明白——原來很多時候，夢想並不是被環境毀滅，而是被自己放棄。所以我學會了，遇到困難要向內看，堅持初心。

4. 最艱難的時刻是什麼？你如何跨過？

疫情是我人生低谷之一，生意一度停擺。但我領悟到：「危機與機遇，永遠是同一枚硬幣的兩面。」我們選擇擁抱改變，轉型做線上銷售和直播，發現每一次被逼出舒適圈，都是突破自己的機會。只要相信自己能學會新事物，就會找到出路。

5. 現時的美容行業與以往有何不同？

「現代美容，不再是奢侈，而是健康投資。」科技進步帶來新思維——由科學根據到個人化方案，令美容變得更專業。消費者期望外在即時效果之餘，也重視長遠安全和健康。行業變化教會我：只有不斷學習、提升自己，才能應對變幻莫測的時代。

6. 你怎樣看現今香港美容行業的趨勢？

「科技+天然，是未來美容的黃金組合。」高效儀器、天然成分與環保理念已是大勢所趨。我深信，順應這個時代，不單要做產品，更要傳遞生活態度——尊重自己，也尊重自然。

7. 作為服務行業，服務客人時最大的挑戰是什麼？你怎樣做得更好？

「服務的本質，是懂得欣賞每一個人的獨特。」有時客人期望很高，難以滿足，但我學會用心聆聽，再以專業和誠意為他們度身訂造方案。服務不是單向付出，而是與客人共同成長，讓每個人都被重視、被理解。

8. 你認為客人最欣賞你們什麼？

「專業不是口號，而是每一個細節的堅持。」我們堅持實證、嚴選原材料和貼心服務，讓客人感受到品牌的真誠。我相信，信任是靠日積月累建立，不是靠一時的行銷手法。

9. 你覺得本港美容行業最大問題是什麼？有什麼想改善的？

「透明度，是行業信任的基石。」有些商家誇大效果，用不當銷售手法，損害了整個行業。我認為，只有公開、誠實、標準化，才能讓行業持續發展。誠信，是我們能給下一代最好的榜樣。

10. 如何維持生意穩定發展，防止客戶流失？

「留住客人的心，比留住他們的錢更重要。」我常提醒團隊：每一位客人都是我們的老師。深入溝通、會員獎勵和個性化體驗，讓客人感受到品牌的溫度。真正的成功，是客人願意一再選擇你。

11. 面對競爭激烈，你們如何突圍？

「不怕競爭，最怕失去自我。」市場永遠有人比你大、比你快，但只要堅守自己的特色和原則，不盲目跟風，反而更容易走出自己的路。我們結合科技與市場觸覺，用創新打造屬於自己的品牌價值。

12. 你心目中，優質美容產品的標準是什麼？

「最好的產品，是有效同時讓人安心。」效果易被誇大，安全卻不能妥協。我們堅持每個細節都必須經得起檢驗，因為負責任地對待客人，是品牌最長遠的根基。

13. 你們品牌的產品有什麼獨特之處？

「我們賣的不只是產品，更是信任和安心。」我們針對亞洲肌膚需要，從原材料到科研配方，每個步驟都不馬虎。品牌價值，來自對細節的堅持和對客人的承諾。

14. 有什麼忠告給年輕新入行者？

「有熱誠、肯學習，才可在行業立足。」這行講求與時並進，更講求耐性和細心。初入行難免不安，但只要願意學、肯付出，就會發現每次失敗都是成長的種子。

15. 你怎樣展望香港美容業未來10年？

「未來美容，是科技與環保的結合。」AI技術、遠程顧問、綠色產品將成新常態。最重要的是，無論行業如何轉變，都要堅守初衷：用心服務、誠信立業，才能在浪潮之中屹立不倒。

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