女神配對計劃︱葉蒨文曾展望被爆荃灣同居　GM無奈回應與女神現時關係

【女神配對計劃 / 葉蒨文 / 曾展望】TVB真人騷《女神配對計劃》由林盛斌（Bob）為TVB五位單身女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

當中在《女神配對計劃》首集出現曾展望（GM）現身向葉蒨文示愛，剖白早傾慕Sophie，更稱：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」更用冧招表示：「其實我同林子祥同一日生日嘅。」即成網上熱話，網民亦希望二人真的可成為情侶。

女神配對計劃︱拉丁舞王曾展望具七品道士資格 GM向葉蒨文深情剖白：唔想你畀人追咗

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女神配對計劃︱曾展望早傾慕葉蒨文

曾展望與葉蒨文於2024年起，在劇集《愛‧回家之開心速遞》組成「MC配（Mike and Candy）」，因為二人外型合襯大受歡迎。

不過有網民發現，曾展望對葉蒨文早有意思，未成《愛‧回家之開心速遞》的「MC配」前，早在2021年J2節目《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》中，當時曾展望已借節目「追」葉蒨文。

雖然該次應只是巧合由劇組安排，不過GM似藉機會不斷向女方示愛，哄得葉蒨文十分開心，而且劇組也稱二人非常合拍。但當時葉蒨文應有圈外男友「啤梨仔」，所以二人未能發展。

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女神配對計劃︱GM回應同居傳聞

另外，日前有網民在社交平台爆料稱，其實曾展望與葉蒨文早已是情侶，更聲稱早在半年前已發現二人在荃灣租Apartment築愛巢同居，並經常在該居拍拖出入，甚至言之鑿鑿稱：「佢哋本身係情侶，半年前已經同居，我同佢哋同層。」。此發文一出，即引起網民討論，質疑《女神配對計劃》「造假」。

但同時也有不少網民認為不論《女神配對計劃》是否「劇本」而行，但內容夠娛樂性便足夠，不用太認真。另外，亦有網民表示節目在一年前已開始招募，二人可能真的因此節目才拍拖。

不過其實所謂爆料者都只「得個講字」，沒有實際證據支持曾展望與葉蒨文已同居的證明。

在TVB Plus直播節目《奇情谷》內，主持吳若希問拍檔曾展望是否與葉蒨文同居，更稱如果屬實要恭喜對方，可是曾展望無奈稱： 「（同居）我都想係！不過我未有咁嘅福份，多謝大家！」否認同居傳聞。

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