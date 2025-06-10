迷魂黨｜內地女中環天橋疑遇「迷暈黨」　手持1物埋身問路　臉部發麻兼頭暈2小時

【 中環／迷暈黨／問路／頭暈】遇到可疑人士靠近要提高警覺！內地一名女子遊港期間，於中環天橋遇一名女子問路後，突然出現臉部發麻兼頭暈，幾乎無法行走。事後細思極恐，故發文警世吐露細節，憶述該名女子靠近問路時手持1物，呼籲大眾要多加注意。

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該名女遊客於小紅書以「在香港中環遇到一個恐怖的事情，想想都後怕」發文，指自己於5月22日晚間8時許，與朋友一前一後行走於香港中環天橋前往港鐵站途中，遇到一段驚險經歷。

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中環天橋疑遇「迷暈黨」 手持1物埋身問路（點擊圖片閱讀詳情）：

















網絡熱話｜大挑網民分享同類經歷

事件引發網民熱議，有留言指自己亦於香港遇到同類事件，亦有網民表示深圳亦曾出現類似手法「一個老太太問路，手裡四四方方折了一張紙，支支吾吾不打開，我就趕緊走了。」部分網友建議遇類似情況應立即報警。

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資料來源：小紅書@華彩思慕雪山茶

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