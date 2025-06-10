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方媛疑懷孕｜郭富城傳再做爸爸升級一家五口　帶妻女入馬場方媛穿鬆身裙孕味重

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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城城與太太方媛入馬場，方媛被指孕味濃。

【城城/郭富城/方媛/懷孕/馬場】天王郭富城與太太方媛結婚8年，育有2女，生活幸福美滿。早前有傳方媛再度懷孕，城城對相關傳聞亦不否認，曾暗示「小朋友是上天恩賜禮物」。日前城城一家四口入馬場支持兩隻愛駒時，方媛穿著鬆身裙，被指孕味重。

方媛疑懷孕｜城城一家四口入馬場 方媛被指孕味濃

6月8日郭富城一家四口入馬場，支持兩隻愛駒「舞林寶典」及「舞林秘密」時，方媛一身粉色鬆身裙，腹部微隆，有陣陣孕味。

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方媛疑懷孕｜城城不否認三胎傳聞

方媛婚後為城城先後誕下2女，身材完全沒有走樣，不時更會穿上緊身衣展現身材。不過近日腹部微隆被指懷有第三胎，城城對此並沒有否認，更以「小朋友是上天的禮物」來回應。

另外，方媛早前開直播時，不開濾鏡以直面目示人，直播期間她胃口甚佳，不停吃東西，令人猜測是因懷孕食慾大增。三胎傳聞不斷，城城之前被發現與方媛到尖沙咀商場購物，網民指當日方媛的走路步伐極似有懷有身孕，加上身形變胖。

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