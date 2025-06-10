幼兒教育︱耀中幼教學院「學位教師教育深造文憑」　獲政府認可全港唯一特殊幼兒工作註冊資格

【耀中幼教學院/幼兒教育】耀中幼教學院（YCCECE）開設的「學位教師教育深造文憑」課程，得到香港社會福利署要求及認可，畢業生將獲「全港唯一」社會福利署認可的「特殊幼兒工作註冊資格（SCCW）」。校長暨兒童發展講座教授李敬廉表示，反映校方致力為幼兒教育工作者提供卓越培訓的承諾。

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「學位教師教育深造文憑」（幼兒教育）課程的學生畢業後可獲得註冊幼兒園教師（教育局）、註冊幼兒工作員 (社會福利署)、幼兒中心主管 (社會福利署)、特殊幼兒工作者(社會福利署)的資格，同時可在幼兒教育及相關領域深造碩士或博士學位。

李校長表示，耀中耀華教育網絡的廣泛資源，學生可獲得大量國際及本地幼兒園實習機會，包括參與「耀中耀華明日教師計劃」，在幼兒園累積3年教學經驗後，有資格報讀教育局認可的幼兒園園長證書課程。

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耀中幼教學院位於田灣，其市區分校位於九龍塘，是耀中教育機構附屬機構，前身為耀中社區書院，於2014年獲政府認可開辦幼教高級文憑課程，是香港首間提供正規學前教師培訓的自資高等教育院校。2018年，耀中社區書院升格為耀中幼教學院，推出幼兒教育榮譽學士學位課程，2022年，學院成為本港首間開辦校長證書資格的自資院校。

學院於去年通過香港學術及職業資歷評審局，對開辦資歷架構第六級的機構評審，將於2025/26學年推出全新的研究生課程，包括教育學碩士學位課程、學位教師教育深造文憑。

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▲ 耀中幼教學院「學位教師教育深造文憑」課程畢業生將獲「全港唯一」社會福利署認可的「特殊幼兒工作註冊資格」。（香港經濟日報資料圖片）

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