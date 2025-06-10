蕁麻疹｜陸永細女全身出「風癩」　曾靠1招不藥而癒　破戒一晚慘況曝光【附出蕁麻疹7大成因+忌口食物】

【蕁麻疹／風癩／陸永／陸一心／SimSim】陸永細女陸一心（SimSim）早前全身嚴重出「風癩」，痕癢難耐終求醫。SimSim乖乖聽從醫囑後，「風癩」曾一度不藥而癒。沒想到，日前媽媽Reina在Instagram公開女兒的「罪狀」，破戒後僅一晚的時間，全身「風癩」捲土重來！

蕁麻疹｜陸永細女平日愛吃垃圾食物 致全身出「風癩」

陸永老婆Reina早前在Instagram分享12歲細女陸一心（SimSim）突然全身爆蕁麻疹（俗稱風癩），她指SimSim經常食零食和垃圾食物，導致全身突然生「風癩」，痕癢難耐。SimSim幾乎是每日題哦那樣時間就會開始出「風癩」，一開始從頭部某些位置起，「開頭細細撻」後來擴散至手腳，甚至背部、頸部，蔓延至全身。

越出越大撻，越出越痕。

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蕁麻疹｜一偷吃就復發

平日從不主動看醫生的SimSim難忍痕癢，終於找「Uncle神醫」鄒重璂醫生求診。鄒醫生一開始語重深長地叮囑SimSim要戒口，包括糖、澱粉質、加工食物等發物，就會很快痊癒。愛女深切的Reina嚴謹管控SimSim的一日三餐，惟SimSim卻不聽話「偷偷哋叫姐姐要送飯或意粉畀佢，放學又偷偷哋買零食」。

果然SimSim自食其果，「風癩」越來越嚴重，甚至主動要求食藥緩解痕癢。但最有效舒緩「風癩」的良藥並非特效藥而是戒口。經過一番戒口和營養補充品，SimSim的皮膚狀況大為改善，再沒有出過蕁麻疹。

蕁麻疹｜決心戒口超有效 豈料破戒後捲土重來

過了一個星期左右，日前媽媽Reina再次在Instagram公開女兒破戒的「報應」，她指SimSim這兩個星期有好好聽從醫囑戒口，但一晚睡醒突然全身再次出「風癩」，而且情況極驚嚇，蕁麻疹範圍滿佈整個腰背，猶如「拼圖」一樣密密麻麻的。

今朝瞓醒全身！！腰背頸手腳全身好似砌圖咁！畀醫生chok到佢原來琴日偷食香蕉又食餃子！

媽媽Reina指，原來SimSim突然出「風癩」是因為偷食糖類和澱粉質類食物，僅一晚的時間就足以讓蕁麻疹「捲土重來」。

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蕁麻疹｜醫生拆解「風癩」成因

皮膚專科醫生何家強表示，誘發風癩的原因，是當血管內肥大細胞（Mast Cell）受敏感物刺激，分解組織胺多了，會令皮膚出現風疹塊或血管性水腫，又痕又熱。由於肥大細胞在黃昏後較活躍，釋放更多組織胺，患者往往晚上特別痕癢，無法入睡。

若病徵持續少於6個星期，即屬急性風疹。致敏原因大部分來自食物或藥物，受刺激後幾小時至一星期內爆發。部分病人同時吃海鮮和喝酒，令敏感更嚴重。

台灣皮膚科醫生蔡逸姍指出風癩成因很多，點擊下圖睇7大成因：

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易誘發風癩食物：

海產類：魚、甲殼類海鮮

蔬果類：番茄、士多啤梨

奶製品類：奶、芝士

動物類：蛋、豬肉

零食類：果仁、朱古力

藥物類：盤尼西林、亞士匹靈、頭孢菌素（抗生素）、奎尼丁（心臟藥）、動物血清等

其他：香料、色素及添加劑、檸檬黃（染料）、酵母

除了上述食物容易誘發風癩，蔡逸姍另亦表示，當病情發作及治療期間，應暫時避免食用以下食物或水果：

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但她指，並不是避開這幾種食物，就不代表不會有風癩。她表示，她指出，每個人每年的身體狀態也不一定相同，醫生只能合理懷疑某些引致發病的高風險食物，但無法告知確切原因。成人抽血檢驗的話，只能作為參考，而很多時也未必能找到答案。

因此，治療風癩期間，病人必須按時吃藥，並要戒口，避免進食高風險的食物，但就並非要永遠戒口，而是治療期間要特別避開這些食物。倘若身體之後比較穩定，想再嘗試這些食物，也可試吃少量。

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