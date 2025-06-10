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BURBERRY X Highgrove系列上架　花開遍地英王後花園為靈感

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 22 分鐘前

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早前盛傳Burberry的創作總監Daniel Lee將會過檔Jil Sander，但結果原來是謠傳一則，這一個The Highgrove X Burberry膠囊系列推出，證明「李先生」依然有排做，留意的是該系列主要採用經認證的羊毛、有機棉與有機絲綢製造，進一步支持環保。

要找一個最能代表英國的時裝品牌，還有哪一個比BURBERRY更有資格？雖然市場不如人意，但主帥Daniel Lee沒有半點怠慢，借皇儲的花園帶來設計靈感，一於帶大家遊花園。

雙面漁夫帽。（$4,100）

論英國皇室人氣，威爾斯親王和他的王妃Catherine人氣最高，後者更是不少英國時裝設計師的繆思，但BURBERRY的創作總監Daniel Lee在構思這一個名為The Highgrove X BURBERRY膠囊系列時不作他想，反而聚焦於英王查爾斯三世與王后卡蜜拉的身上，將他倆經常閒逛位於私人宅邸外的Highgrove花園納入品牌版圖，向國王和他創立的國王基金會致敬，而該基金會正是負責管理這個皇室花園，同時展現國王長期以來對環境保育的關注與投入。

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是次服裝重點來自印花圖案，「李先生」找來英國藝術家Helen Bullock合作，畫中的漫天花海、藤架、垂墜的花卉，大波斯菊、以及穿梭於其中的蜜蜂與噴泉，均源於Highgrove廚房花園是座綠意盎然、由圍牆環繞的靜謐綠洲，圖案經處理後成了服裝上的鮮明印花，「栽種」於女裝cardigans、絲巾、真絲pajama shirt、到乾濕褸的內裡等，花開遍地，不知道大家有沒有興趣將國王的花園帶回家？

產品查詢：2377 3089

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