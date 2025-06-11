DSE2025｜畢業旅行遊北京大阪連同機票酒店　DSE考生好奇家人資助$8000「合理嗎」？

【DSE考生 / DSE2025 / 畢業旅行】正值盛夏，不少應屆DSE考生會選擇在等待放榜期間安排一場畢業旅行，犒勞過去辛苦學業的自己。

近日，一位18歲DSE考生正籌劃自己的畢業旅行，他計劃去北京、大阪遊玩，家人會贊助他旅行經費8,000元，包括機票和酒店；樓主在Threads發帖詢問此金額「合理嗎？定係我身在福中不知福」，引起網民熱議。

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畢業旅行｜家人贊助$8000旅行13日「合理嗎」？

樓主是18歲的應屆DSE考生，他正在計劃自己的畢業旅行，打算到北京8日及大阪5日共遊玩13日，而家人將會資助他8,000元的旅行經費，這筆錢涵蓋了機票和酒店住宿的費用。

樓主好奇詢問網民家人贊助的金額「Make sense嗎（合理嗎）？定係我身在福中不知福」。

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帖文引起網民熱議，有網民認為家人願意資助旅費要感恩，而非質疑金額，「屋企人畀人贊助你旅費已經要好感恩，16歲基本上可以返part-time，18歲自己都儲唔到少少錢去玩，咁真係要檢討下」、「唔make sense，正常應該1蚊都唔畀你」、「睇完唔想生仔，畀錢都仲嫌」。

不過樓主解釋稱自己用詞有誤，司機思想詢問「8,000夠唔夠」，並解釋稱「多謝咁多位嘅提醒，畢業旅行不是必要，奈何小弟太嚮往到外面見識，所以會儲錢去，父母資助就當bonus」，亦表示自己考完DSE有返工賺錢。

畢業旅行｜網民：有屋企人出錢畀你去旅行已經好幸福

不過，曾有不少網民留言批評，「以前係人自己努力賺到錢先去旅行，依家嘅小朋友有人畀埋都嫌少，終於明白依家出嚟做嘢嘅新畢業生點解古怪咗咁多」、「你就好，我屋企人都唔畀我，叫我自力更生」、「好葡萄，父母肯sponsor去旅行」、「有屋企人出錢畀你去旅行已經好幸福，因為唔係必然」；亦有人表示羨慕，「我人生遺憾係冇去過畢業旅行，因為媽媽要我自己返工搵錢先有得去，但我儲到錢啲朋友去晒了」。

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亦有人幫樓主詳細計算旅行費用，亦給予建議「平心而論，有屋企人sponsor去已經好好啦，如果你覺得唔夠用唔好去兩個地方，同埋已經18歲啦，可以返pt，覺得唔夠可以自己返工搵」、「我覺得你剛完DSE時間點你即刻打工先好去旅行也太不切實際，如果你家庭經濟還可以的話，可以跟父母談借錢，例如送的8000元，再額外借他們4、5千左右，越好去完旅行就打工還他們，在是一個對雙方都好的做法」。

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