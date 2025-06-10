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歌手轉型｜前英皇歌手印度出家後返港宣布退出娛圈　曾不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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前英皇歌手印度出家後返港宣布退出娛圈，曾不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間。

【李日朗/剃髮出家/退出娛樂圈】前英皇歌手早前遠赴印度短暫出家，剃頭穿袈裟的照片在社交平台引發熱議。返港後，他突然宣布正式退出娛樂圈，並提及一首悼念嫲嫲的歌曲《榕樹》曾被唱片公司批評為「浪費時間」，令他至今仍耿耿於懷。

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李日朗退圈｜感慨人生無常

43歲前英皇歌手李日朗（前名：李逸朗），早前遠赴印度短暫出家，期間不僅專注修行，還參與多項公益活動，包括學校擴建、向低收入及傷殘人士送贈禮物，甚至協助拯救牛隻。他透過短片記錄這段經歷，分享在佛教聖地的點滴，並感慨生活在香港的幸福。

這段旅程對他而言意義非凡，不僅是心靈的洗滌，更讓他重新審視生活的價值。他坦言初時不習慣光頭模樣，但這次出家之旅並非心血來潮，而是受到老師提點後決定在佛教聖地落髮，剃度積福，為自己、父母及朋友祈福。此外，李日朗在印度出家期間，還收到家中愛貓「白白」離世的壞消息，令他感慨人生無常，並在社交平台深情告別陪伴他17年的愛貓。

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李日朗退圈｜不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間

近日，李日朗在社交平台正式宣布退出娛樂圈，表示不再做歌手，未來亦不再以歌手身份出席活動，僅會在平台翻唱舊作與粉絲互動。他特別提到一首與張繼聰合作創作的歌曲《榕樹》，這首歌是為悼念已故嫲嫲而作，並透露當時唱片公司認為做這種歌是浪費錢、浪費宣傳時間，令他至今仍耿耿於懷。這番言論引起網民熱議，不少人為他抱不平，認為公司未能理解歌曲背後的深意。

李日朗退圈｜出家原因與情傷有關？

外界曾盛傳李日朗出家部分原因與情傷有關，他與拍拖六年的模特兒女友黃靜藍於2023年分手，女方分手後迅速與新男友訂婚。對此，李日朗澄清此次出家純粹為了放假、做義工和尋求心靈平靜，並非因情傷所致。他感謝網民的支持，並強調這段經歷是個人成長的重要一頁。

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