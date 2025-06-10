名人健康丨曾被指暴瘦出入癌症中心　62歲TVB視帝傳患末期癌病最新狀態曝光

【TVB視帝/羅嘉良/末期癌症】曾於TVB演出多部經典作品及榮獲3屆視帝、現年62歲的羅嘉良近年多次傳出身體抱恙消息，曾被影到於香港專門治療癌症的醫療中心出入，因而被傳患上癌症兼病重暴瘦。不過，他日前則罕有地於香港公開亮相，令其最新狀態曝光。

自離開TVB後，早已將事業重心放於內地的羅嘉良，為向已故的恩師致敬，於是罕有回港並於本月7日為「致敬詞聖盧國沾作品演唱會」擔任表演嘉賓。一頭濃密黑髮的他以一身黑色打扮於台上獻唱數首由盧國沾撰詞的歌曲時，中氣十足，間接為早前病重傳聞闢謠。

被問到有關患末癌傳聞時，騷後的羅嘉良則回應:

一啲問題都冇，放心！

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羅嘉良傳癌末 近年急速衰老

羅嘉良近年專注北上工作，經常亮相直播帶貨，亦不時到內地不同城市巡迴演唱。2020年，羅嘉良曾傳出患癌消息，當時他被拍到多次出入港島區一間癌症醫療中心，隨後又再傳出他患末期肝癌的消息，指他多次暈倒兼已立遺囑交代後事，病情嚴重到「在醫院裡快要死了」。

為此，2023年羅嘉良親自拍片闢謠，指消息純屬炒作，解釋到醫療中心只是找朋友，並順道接受核酸檢測。有網民近年指羅嘉良斷崖式衰老，不僅是嘴巴越來越歪，巨型眼袋更是嚇人。亦有網民指他昔日風采不再，老態盡現。

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TVB三屆「視帝」

羅嘉良曾出演多套大台入屋電視劇，形象深入民心，當中包括有《創世紀》、《流金歲月》、《‎天地豪情》，先後奪得最佳男主角獎項，成為香港首位獲得三屆「視帝」的男藝人。自2003年離開大台轉戰內地市場，近年再受邀請回巢拍電視劇，包括《富貴門》、《家族榮耀之繼承者》等。他於2008年與前妻方敏儀離婚後，翌年便與內地演員蘇岩結婚，。婚後2人育有一女。

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