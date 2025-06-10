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結業優惠｜天仁茗茶荃灣千色匯分店結業　買任何茶飲送$10現金券

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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天仁茗茶荃灣千色匯分店結業，現購買任何茶飲即送$10現金券。

天仁茗茶分店結業！荃灣街坊留意，位於荃灣千色匯的天仁茗茶分店將於6月12日（周四）結業，臨別前推出優惠，購買任何茶飲即送$10現金券一張，多買多送，有興趣的朋友記得把握機會！

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天仁茗茶優惠｜荃灣千色店結業 買飲品送現金券

香港天仁茗茶於社交平台宣布，荃灣千色天仁分店因租約期滿，將於6月12日結業。為答謝顧客支持，即日起於該店購買任何茶飲即送$10優惠券一張，多買多送。另外，購買茶葉或福利社商品2件或以上，即享88折。

而荃灣千色天仁分店結業後，街坊便需移步到鄰近的荃灣廣場分店，以及7月開幕的荃錦中心分店。

天仁茗茶茶荃灣千色匯分店將於6月12日結業，並推出限時優惠。（香港天仁茗茶FB）

天仁茗茶​​​​​​​優惠｜2012年攻港 擁約60間分店

翻查資料，天仁茗茶於2012年由賓仕國際控股有限公司引入香港，在銅鑼灣開設首店，其後不斷擴張，目前擁有約60間分店，遍布全港各區。其中荃灣千色匯分店於2016年7月開幕，為品牌於香港的第19間分店。

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天仁茗茶荃灣千色匯分店

地址：荃灣眾安街68號千色匯1期2樓1號舖
電話：2997 9838
營業時間：11:00-21:00

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