腦動脈瘤｜《擁抱太陽的月亮》韓星丁一宇27歲被診斷患腦動脈瘤　曾當眾崩潰痛哭

【腦動脈瘤／丁一宇／頭痛／症狀】現年37歲的韓國男星丁一宇曾出演《擁抱太陽的月亮》、《灰姑娘與四騎士》等戲劇，累積許多粉絲喜愛。近日，丁一宇上節目憶述過往，談及自己曾在事業蒸蒸日上的27歲時，被診斷出患腦動脈瘤，讓他在海外旅遊時，曾在公眾場合痛哭失聲。

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丁一宇近日作為嘉賓出演綜藝節目《食客許英萬的白飯旅行》，在節目中向主持人透露，自己即將迎來出道20週年。

明年就是我出道20週年了。自2006年透過情境喜劇《不可阻擋的High Kick》出道後，一年拍兩部作品，事業蒸蒸日上，卻在27歲那年被診斷出腦動脈瘤。

這對當時年輕的丁一宇而言，無疑是沉重打擊：「那時正值我二十幾歲、工作運最旺的時期，真的覺得眼前一片黑茫茫。心想『明天會怎樣都不知道，不如先出發（旅行）一趟吧』。」就這樣去了三次聖地亞哥朝聖之路。

他回憶在聖地亞哥大教堂參加彌撒時，突然情緒崩潰痛哭。丁一宇表示：「我也不知道自己為什麼哭得那麼厲害，真的是嚎啕大哭。外國朋友問我還好嗎，但在那樣大哭一場之後，我的心反而平靜了許多。」

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腦動脈瘤｜曾遭遇車禍 飽受頭痛困擾

2006年，丁一宇當時與好友李敏鎬同遊，二人途中遭遇嚴重車禍，事故中的車輛司機及乘客全數喪命，二人雖倖免於難，但因追撞衝擊，丁一宇出現腦震盪、腦出血及部分失憶症狀；李敏鎬則腿部重傷，住院治療長達7個月。丁一宇車禍康復後仍飽受頭痛困擾，2013年確診腦動脈瘤。

丁一宇過去受訪時曾談及病情，感慨從確診至今已10年，是人生最低潮的階段：「我不是生病了嗎，當我知道自己患有腦動脈瘤後，真的受到了很大的衝擊」，他回憶27歲時得知患病時的心境：「我把自己關在家裡好幾個月不出門，醫生告訴我『這病就像不定時炸彈，不知道什麼時候會死』」，令他非常不安又飽受挫折。

當年車禍後未有積極治療，最終確診腦動脈瘤，更被醫生警告「隨時有生命危險」，這份不安令他患上抑鬱症，直至後來轉變心態，與腦動脈瘤和平共處，目前健康狀況穩定。他將時隔兩年重返螢幕，出演新劇《華麗的日子》。

同場加映｜腦動脈瘤或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾在接受訪問時指出，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3至4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀：

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥

不可吸煙及喝酒

不可進行刺激活動

保持心境平和，心情忌激動

避免吃剌激性食物

諮詢醫生後，進行適量運動

腦動脈瘤｜4種頭痛情況須求醫

台灣神經外科醫生謝炳賢在Facebook個人專頁表示，大部分人都經歷過頭痛，有時頭痛起來，不只是頭痛欲裂，還可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響。

他指出，不少人頭痛都習慣透過吃止痛藥來緩解，但若出現以下4種情況，可能是疾病的警號，則必須立即求醫。

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