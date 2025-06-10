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育兒心得︱經常喝斥子女恐影響腦部發育　3招助家長心平氣和溝通

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2025/06/10 12:00

最後更新： 21 分鐘前

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很多家長會忍不住破口大罵，原來會影響子女的大腦發展。

【教養子女】小朋友做事不合家長心意，很多家長會忍不住破口大罵，對父母而言，可能只是情緒的宣洩，但長期下去原來會影響子女的大腦發展，令他們不懂處理情緒，甚至出現社交困難！若家長情緒大爆發時，嘗試用3大方法來與子女好好溝通。

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教養子女︱嚴厲教養影響腦部情緒控制

加拿大蒙特利爾大學及史丹福大學研究團隊追蹤一批從2歲至9歲期間，經常受嚴厲教養的孩子，在他們12至16歲時再進行腦部磁力共振（MRI）掃描。結果顯示，若小朋友從小到大經常被罵、大聲喝斥、威嚇，甚至體罰等嚴厲的教養方式，他們腦內的「前額葉皮質」與「杏仁核」的體積變小，與被虐待兒童的大腦發展情況相似。而5歲的兒童若常受家長體罰，9歲時的詞彙量較同齡的孩子少！

這2個腦部區域負責情緒控制與焦慮反應，當發展受限制，會對認知能力、抑制衝動的忍耐力，以及認知轉換的能力受影響，他們長大後較容易焦慮、不懂得處理情緒，甚至出現社交困難。換言之，小朋友不一定是受到虐打或極端對待，即使經常被責罵、施壓，都足以對他們的大腦造成影響。

很多家長會忍不住破口大罵，原來會影響子女的大腦發展。（iStock圖片）

教養子女︱取代責罵的3大溝通方法

每人都有情緒，父母與子女一樣，都是第一次學習當爸爸、媽媽、當子女，若家長預知情緒大爆發前，不妨嘗試用以下方法來與子女溝通、正面引導。

1.積極聆聽：專注聆聽子女說話，不要打斷或插話，保持眼神交流，試著理解他們想表達的意思。 

2.換位思考：試著站在子女的角度思考問題，理解他們的感受。 

3.三文治式讚賞：以「讚賞-批評-讚賞」的順序，先稱讚子女，再指出問題，最後再次肯定子女。

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