八達通優惠｜八達通免費送$100增值額　簡單3步登記/1招賺高達$200

【八達通優惠 / 八達通回贈】八達通免費送$100增值額！由即日起申請八達通自動增值服務，即可賺$100，只需簡單3步登記。另外，使用指定信用卡更可享額外賞$50，合共可賺高達$200，即睇詳情！

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八達通優惠｜自動增值服務(經轉數快)

手機八達通（包括八達通在iPhone 及 Apple Watch、Android版八達通）用戶於2025年9月30日或之前於八達通App內啟動自動增值金額（經轉數快）$500，可獲$100八達通增值額。

點擊下圖即看申請步驟：

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第一步：申請

2025年9月30日或之前於八達通App内啟動自動增值服務 （經轉數快）

按此申請

第二步：登記

2025年9月30日或之前，提供你的手機八達通號碼並完成網上登記優惠。

按此登記

第二步：增值

2025年10月31日或之前完成首次自動增值 (經轉數快)

申請自動增值及登記推廣期限：2025年6月1日至2025年9月30日（包括首尾兩天）

完成首次自動增值期限：2025年6月1日至2025年10月31日（包括首尾兩天）

推廣禮品領取期限：符合推廣要求後的7天後便可領取

八達通優惠｜自動增值服務(經信用卡)

由即日起至2025年9月30日，為合資格八達通或手機八達通（包括八達通在iPhone 及 Apple Watch、Android版八達通、Huawei Pay八達通及Samsung Pay八達通），申請自動增值金額$500或$1,000，即可獲$100八達通增值額。

點擊下圖即看申請步驟：

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第一步：申請

2025年9月30日或之前致電2266 2338或向金融機構為合資格八達通申請自動增值服務(經信用卡)，並將自動增值額設定為$500或$1,000。

按此申請

第二步：登記

2025年9月30日或之前，提供你的八達通或手機八達通號碼並完成網上登記優惠。

按此登記

第三步：自動增值

2025年10月31日或之前完成首次自動增值

申請自動增值及登記推廣期限：2025年6月1日至2025年9月30日（包括首尾兩天）

完成首次自動增值期限：2025年6月1日至2025年10月31日（包括首尾兩天）

推廣禮品領取期限：符合推廣要求後的7天後便可領取

八達通優惠｜指定信用卡優惠

1. 滙豐信用卡

由即日起至2026年1月31日，憑滙豐信用卡成功申請「八達通自動增值」服務$500自動增值金額，可享$50簽賬回贈，選擇$250自動增值金額，可獲$25簽賬回贈為自己及親友申請可享高達$200簽賬回贈。

▲ 滙豐信用卡申請「八達通自動增值」可享高達$200簽賬回贈.

按此申請

2. 中銀信用卡

由即日起至2025年9月30日，以中銀信用卡申請「八達通自動增值」服務並完成一次自動增值，可享$50現金回贈。

▲ 中銀信用卡申請「八達通自動增值」服務可享$50現金回贈。

按此申請

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