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鍾鎮濤女兒｜鍾鎮濤二女鍾㦤正式入行亮相內地綜藝　星二代輪流出道陳奕迅女兒成勁敵

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撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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鍾鎮濤的20歲女兒鍾㦤正式出道，於內地綜藝正式登場。

【鍾鎮濤女兒/鍾㦤/星二代】現年72歲的鍾鎮濤跟第二任妻子范姜素貞育有兩名女兒，當中20歲的次女鍾㦤（Blythe）近日正式出道，繼承父親衣鉢做歌手。

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鍾鎮濤女兒｜B哥哥呼籲好友撐愛女

鍾鎮濤早前於微博發帖文，透露愛女鍾㦤將亮相音樂綜藝節目《閃光的夏天》，當中B哥更呼籲朋友支持愛女：「鄉親父老們請關注，我家小鍾懿正式出道了」。

此內地音樂節目由韓紅擔任總導演，除了鍾㦤外，還有曾比特及內地一眾新世代歌手，於早前播放的宣傳片中，見鍾㦤拿着大聲公說：「希望能在這個夏天用音樂舞台，成為你鍾意的小鍾懿，痛快燃唱一『夏』，痛快無可取代。」

鍾鎮濤跟范姜所生的女兒鍾㦤正式出道。（取自微博）

鍾鎮濤女兒｜跟陳康堤同期出道

另外，鍾㦤於微博上載另一條宣傳短片，剛剛大學畢業的鍾㦤表示剪輯一段短片作自己介紹，她表示在倫敦藝術大學（University of the Arts Londo）完成三年電影課程之後，決定追逐自己的音樂夢想。

當中鍾㦤說：「之前我做音樂的時候只是玩，然後開心的時候會聽歌，傷心也是，覺得音樂對我來說是一個每天都會存在的，但是這一次有點不同，因為我真的想成為一個專業的音樂人。」

巧合地陳奕迅的女兒陳康堤剛簽約華納做歌手，兩位同齡的星二代差不多時間出道，故難免引來外界比較，有網民不禁留言：「演藝圈也世襲制了。」

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鍾鎮濤女兒｜鍾㦤讀電影為入行鋪路

鍾㦤自小充滿表演慾，與B哥哥不時父女檔上陣演出，可說自小見慣大場面。去年6月，鍾㦤已於內地音樂綜藝《奔赴！萬人現場》宣佈出道，當時鍾鎮濤廣邀好友拍片支持愛女，包括樂隊溫拿、張學友、梁家輝、舒淇、任賢齊、關之琳等等，事後B哥哥於微博分享活動花絮兼說：「長大了的鍾懿首次以自己的身份亮相，大家多多支持。」

除了具音樂天賦，鍾㦤更是一名學霸，媽咪范姜曾透露女兒獲英國四間大學取錄，包括King's College London、University of London、University of Manchester及London Film Academy，惟最終鍾㦤棄讀名校，反而選擇入讀倫敦藝術大學（University of the Arts Londo）修讀電影課程，似乎早為入行鋪路。

鍾鎮濤支持女兒鍾㦤入行。（取自微博）

倫敦藝術大學（簡稱UAL）為一所書院聯邦制大學，由六所教授藝術、設計、時尚和媒體的學院組成，提供逾100個藝術、設計、時尚、媒體、通訊及表演藝術的課程。

UAL長居於藝術與設計QS世界排名第一及第二名，跟皇家藝術學院（Royal College of Art）並列為藝術教育界的牛津劍橋。

此外，UAL可說為時裝設計師的搖籃，Alexander McQueen、Patrick Cox、Jimmy Choo、 Ioana Ciolacu以及香港著名時裝設計師鄧智達均出身此校。

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