鍾鎮濤女兒｜鍾鎮濤二女鍾㦤正式入行亮相內地綜藝　星二代輪流出道陳奕迅女兒成勁敵

【鍾鎮濤女兒/鍾㦤/星二代】現年72歲的鍾鎮濤跟第二任妻子范姜素貞育有兩名女兒,當中20歲的次女鍾㦤(Blythe)近日正式出道,繼承父親衣鉢做歌手。

鍾鎮濤女兒|B哥哥呼籲好友撐愛女

鍾鎮濤早前於微博發帖文,透露愛女鍾㦤將亮相音樂綜藝節目《閃光的夏天》,當中B哥更呼籲朋友支持愛女:「鄉親父老們請關注,我家小鍾懿正式出道了」。

此內地音樂節目由韓紅擔任總導演,除了鍾㦤外,還有曾比特及內地一眾新世代歌手,於早前播放的宣傳片中,見鍾㦤拿着大聲公說:「希望能在這個夏天用音樂舞台,成為你鍾意的小鍾懿,痛快燃唱一『夏』,痛快無可取代。」

▲ 鍾鎮濤跟范姜所生的女兒鍾㦤正式出道。(取自微博)

鍾鎮濤女兒|跟陳康堤同期出道

另外,鍾㦤於微博上載另一條宣傳短片,剛剛大學畢業的鍾㦤表示剪輯一段短片作自己介紹,她表示在倫敦藝術大學(University of the Arts Londo)完成三年電影課程之後,決定追逐自己的音樂夢想。

當中鍾㦤說:「之前我做音樂的時候只是玩,然後開心的時候會聽歌,傷心也是,覺得音樂對我來說是一個每天都會存在的,但是這一次有點不同,因為我真的想成為一個專業的音樂人。」

巧合地陳奕迅的女兒陳康堤剛簽約華納做歌手,兩位同齡的星二代差不多時間出道,故難免引來外界比較,有網民不禁留言:「演藝圈也世襲制了。」

鍾鎮濤女兒|鍾㦤讀電影為入行鋪路

鍾㦤自小充滿表演慾,與B哥哥不時父女檔上陣演出,可說自小見慣大場面。去年6月,鍾㦤已於內地音樂綜藝《奔赴!萬人現場》宣佈出道,當時鍾鎮濤廣邀好友拍片支持愛女,包括樂隊溫拿、張學友、梁家輝、舒淇、任賢齊、關之琳等等,事後B哥哥於微博分享活動花絮兼說:「長大了的鍾懿首次以自己的身份亮相,大家多多支持。」

除了具音樂天賦,鍾㦤更是一名學霸,媽咪范姜曾透露女兒獲英國四間大學取錄,包括King's College London、University of London、University of Manchester及London Film Academy,惟最終鍾㦤棄讀名校,反而選擇入讀倫敦藝術大學(University of the Arts Londo)修讀電影課程,似乎早為入行鋪路。

▲ 鍾鎮濤支持女兒鍾㦤入行。(取自微博)

倫敦藝術大學(簡稱UAL)為一所書院聯邦制大學,由六所教授藝術、設計、時尚和媒體的學院組成,提供逾100個藝術、設計、時尚、媒體、通訊及表演藝術的課程。

UAL長居於藝術與設計QS世界排名第一及第二名,跟皇家藝術學院(Royal College of Art)並列為藝術教育界的牛津劍橋。

此外,UAL可說為時裝設計師的搖籃,Alexander McQueen、Patrick Cox、Jimmy Choo、 Ioana Ciolacu以及香港著名時裝設計師鄧智達均出身此校。

