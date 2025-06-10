黑心防曬衣｜央視揭內地防曬衣造假亂象任填防曬數值　奸商：反正消費者不會檢測

【央視/ 防曬衣/ 造假】夏日炎炎，不少人都會穿上防曬衣物免受紫外線傷害，不過央視近日就爆出內地防曬衣嚴重造假，部分產品不但防曬效果不達標、亂填防曬數值，更有網上年售超過30萬件的防曬衣實際上是「三無」產品。

據《央視財經》周日（8日）報道，這些防曬衣大多通過網絡平台的直播間賣出，不少主播都會宣稱產品採用「核心降溫技術，觸感冰涼科技」，且「高效防曬、輕薄透氣」、「可多次水洗，防曬指數不減」，甚至還會曬出檢測報告等相關材料來驗證其說法。

按照內地標準，產品的紫外線防護系數（UPF）需大於40，且長波紫外線（UVA）透過率小於5%，方可稱之為「防紫外線產品」，而造假的產品在這方面就存在嚴重的虛假宣傳問題。徐州海諾服飾有限公司一名工作人員透露，其公司銷量領先的一款防曬衣在電商平台的宣傳中聲稱達到「50+」，然而實際紫外線防護系數僅為「30+」，無論成人款抑或兒童款防曬衣均是如此。此外，該商家也指出消費者很難辨別防曬衣真假，在直播間中用紫外線感應卡測試防曬效果，只是一種把戲，其實無效。

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記者又到位於江西上饒的信豐服裝加工廠「放蛇」，結果發現這裡所生產的防曬衣並未標注產品名稱、廠名、廠址等信息，包裝袋上則印著 「UPF50+」的標識。談及紫外線防護指數時，公司負責人並未正面回應，但就強調消費者不會真的拿去檢測，所以數值可以隨便填寫。

不僅如此，該公司甚至還提供「私人定制」 服務，可根據客戶需求，隨意定制包裝袋上的防曬指數標識。可就是這些「三無」（無生產廠家等資料）產品，最暢銷的一款年銷量勁高達30多萬件。

報道又指出，那些為假防曬衣做「背書」的的檢測報告來自部分非法機構，這些機構宣稱無需實際送檢，就能直接出具檢測報告。

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同場加映｜日男裸背曝曬3小時實測15款防曬

夏天陽光猛烈，要注意防曬！任職日本化妝品認證協會、擁有日本化妝品鑑定1級的人氣美容系創作者渡邊柊，日前在Instagram專頁發佈防曬實測影片，目前累積觀看數達431萬。

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渡邊柊邀請日本男模勝也，協助進行背部防曬測試。防曬測試在鳥取沙丘進行，勝也背部被貼上黑色膠帶並分成15格，每格以1mg/cm²劑量分別塗上15款防曬產品，再讓他於陽光底下曝曬約3小時；另外也在手臂上塗抹測試2款防曬乳，盡可能在相同條件下曝曬。3小時後，查看哪款防曬產品能真的讓勝也免受曬傷。

4類防曬效果一覽

渡邊柊檢視勝也經過曝曬後的24小時，其背部15格及手臂被曬傷程度，並將它們分為徹底曬傷、難以形容是否曬傷、未曬傷及徹底未曬傷4種類別。經過6日時間，可以清楚可見勝也背部15格中，有3格皮膚被徹底曬傷至褐色；同時也有5格膚色呈現正常，完全未被曬傷。至於手臂上測試的2款防曬，結果顯示也完全沒被曬傷。

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「零曬傷」防曬推薦名單

渡邊柊和勝也在影片中各自推薦了3款認為最有效防曬傷的產品，名單如下：

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