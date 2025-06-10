裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計　廁所當玄關「開門見馬桶」？

廁所設在進門處當玄關？近日，有人在Threads分享了一間何文田正在放售的單位，其屋內佈局相當「新穎」，大門打開即見廁所，且與鄰居門對門，因屋內非比尋常的格局引起網民熱議；而有此設計的原因竟然是……

公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造 善用空間梳化/投影機應有盡有

裝修熱話｜廁所設在單位門口「開門見馬桶」

該單位使用面積315呎，設有2房1廚1廁，屋內裝潢以木質材料及雲石牆身為主，開放式廚房、大量儲物櫃貼牆設計，令單位格局方正明亮；然而其廁所的設計不禁引人關注，廁所內竟有一道大門及鐵閘，開門即入浴室；如要進入廚房或房間，則必須要穿過廁所這條「必經之路」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

裝修熱話｜網民：有人沖緊涼點出門返工？

樓主打趣道「奇蹟，其實好方便一開門就要沖涼大大先可以入去，充滿衞生概念，甚至可以減低疫情，感染屋企人」。

該佈局設計引起網民熱議，更猜測家人同住會遇到麻煩，「如果有人沖緊涼點出門口返工」、「曾見過魚缸位置撞了個馬桶，這個跟奇特」、「開門見山要改一改，叫『開門見桶』」、「咁好驚聽到開門聲有人返嚟，咁大心理壓力實痾得唔暢快」、「漏財格局：門口對住廁所」、「香港？衰到丁點尊嚴都唔畀人」。

裝修熱話｜「開門見廁」背後原因係……

原來，據《HKET》報到，翻查樓盤圖冊發現，該樓盤採用一梯兩戶伙設計，除了客房聽設有正門外，廚房亦有一道後門通向樓梯，相信是為緊急逃生而設；至於為何出現「開門即見馬桶」，應該是業主將原本位於睡房旁邊位置的浴室拆除，又將廚房位置「移出」改為開放式廚房，剩餘的部分空間及後門位置改建成為現在所見到的浴室。

黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬 媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁

東張西望｜出租單位平台疑被改建成劏房 「廁所變廚房」租客反指殘樓變靚裝

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5