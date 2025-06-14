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Pop Mart角色2025｜Pop Mart盲盒熱潮席捲全球　不只Labubu！盤點8大人氣潮玩角色

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 5 分鐘前

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Pop Mart盲盒掀全球潮玩熱，盤點8大人氣角色！

Labubu熱潮席捲全球，打造其IP的Pop Mart（泡泡瑪特）亦備受關注！Pop Mart憑藉盲盒成功打造出一個龐大的「潮玩世界」，吸引大批粉絲收藏，連BLACKPINK的Lisa都是忠實玩家！到底Pop Mart是如何堀起？除了Labubu，還有哪些角色最受歡迎？以下為你整理出2025年Pop Mart的8大人氣角色！

Pop Mart｜踏上「盲盒帝國」之路

Pop Mart於2010年在北京創立，原本是一間生活選物店，起初的營運並不順景，後來創辦人王寧發現日本Sonny Angel盲盒的銷售潛力後，便開結轉型發展潮流玩具，發掘多個潛力IP，並推出盲盒產品，最終打造出「盲盒帝國」，POP Mart分店遍布全球，深受年輕一代喜愛。

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隨著Pop Mart的爆紅，推出的產品也越來越多，不時更與知名IP或藝術家聯名推出限量產品，如與《魷魚遊戲》合作，推出粉黑連身服的Mega Space Molly。另外，盲盒系列的設計也讓人愛不釋手，每個系列也有稀有的隱藏款，勾起人們的購買慾，更有人為了湊齊一系列，購買一整盒。BLACKPINK Lisa也經常購買其產品並分享至社交平台，引起搶購潮。

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Pop Mart｜8大人氣盲盒角色

Pop Mart營運著眾多IP，除了近年成為熱話的Labubu外，大家還知不知道其他的IP？以下為Pop Mart 8大人氣盲盒角色！

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Pop Mart 8大盲盒角色｜1.Labubu

Labubu由香港藝術家龍家昇設計，靈感來自北歐神話中的精靈，Labubu的尖耳朵和鋒利獠牙，成為了它獨特的怪誕美學，深受人們歡迎。藝術家龍家昇於2019年與Pop Mart簽訂授權協議後，Labubu便成為了品牌的核心IP。其後Pop Mart為Labubu推出多個系列，其中毛絨盲盒更是潮玩迷的必藏系列，BLACKPINK的Lisa和張敬軒也是其粉絲。

Pop Mart 8大盲盒角色｜2.Molly

Molly由香港藝術家Kenny Wong創作，是Pop Mart首個成功的角色和品牌的象徵性IP。 Molly是一個大眼晴、扁嘴的小女孩，最初是小畫家登場，後來Pop Mart為其開發更多經典系列，如MOLLY ZODIAC、MOLLY ANIMAL、MOLLY TRAVEL等，展現了她百變的造型。

Pop Mart 8大盲盒角色｜3.Dimoo

Dimoo是中國年輕藝術家Ayan Deng創作的角色，擁有著棉花糖造型頭髮的男孩，有著夢幻和療癒的氣息。Dimee的角色設定以夢境為主，在夢中探索未知世界的他，與不同的小生物相遇。Dimoo的頭髮還有著「雲寶寶」的角色，象徵共生與互助。

Pop Mart 8大盲盒角色｜4.SKULLPANDA

SKULLPANDA中國設計師熊喵所創作的角色。SKULLPANDA的作品以獨特的夢幻與暗黑風格聞名，其高冷、神秘形象受到喜歡個性化的潮玩迷喜歡。她帶著太空人頭盔、綁著球型辮子，展現出與眾不同的個性。

Pop Mart 8大盲盒角色｜5.CRYBABY

CRYBABY是由泰國Molly Yllom所創作，靈感來自於她失去愛犬的悲傷情感。CRYBABY的特徵是皺眉、扁嘴和兩顆淚珠，這些設計讓人感受到角色的情感力量。CRYBABY的創作是為了鼓勵人們勇敢面對自己的情緒，且傳遞「流淚不是錯誤」的理念。

Pop Mart 8大盲盒角色｜6.Pucky

Pucky是由香港藝術家Pucky創作的角色，創作靈感來自莎士比亞《仲夏夜之夢》的小精靈PUCK。Pucky是一個調皮又善良的小精靈，該系列作品以治癒與可愛作為主題，令人感受到純真的快樂和溫暖。雖然Pucky人氣並非最高，但依舊吸引了喜歡童話與奇幻元素的玩具收藏者。

Pop Mart 8大盲盒角色｜7.Zsiga

由Pop Mart設計師吾丹丹所創作的角色Zsiga，是一個象徵著自由與野性的帶刺小孩。Zsiga的形象充滿力量與個性，她的剌則代表了複雜世界中保護自己的武器。

Pop Mart 8大盲盒角色｜8.小野 Hirono

小野Hirono是由Pop Mart創始人之一Lang設計的角色，他的設計靈感來自於人類最真實的情緒。Lang認為，時間和外在會改變，但瞬間流露的情緒是真實且永恆。小野Hirono的每個系列也是以濃厚情感作主題，展現人類內心最真實的情感。

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