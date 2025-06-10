2025預言︱7月5日大災難預言瘋傳　漫畫家竜樹諒再出新書解答預知夢謎團

【我所看見的未來/2025預言/日本地震/竜樹諒/天使的遺言】日本知名漫畫家竜樹諒（Tatsuki）《我所看見的未來》的天災預言，曾精準預言日本東北「311」大地震，書中預言今年7月5日將發生大災難，包括日本及台灣地震引發海嘯，因而引發全球恐慌。最新消息指，龍樹諒將推出新作《天使的遺言》，重新解釋這則預言，為《我所看見的未來》漫畫闢謠。

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因為《我所看見的未來》的預言，引發全球恐慌，7月由香港出發到日本的機票超低價都沒人購買，而暑假旅行團出團都不樂觀。有見及此竜樹諒希望藉新書闢謠，澄清過去的誤解。 近期，竜樹諒宣布推出新作《天使の遺言》 旨在重新解釋她的預言，澄清過去的誤解，並為《我所看見的未來》闢謠。她希望透過這本書傳遞正能量，並呼籲大家毋須過度恐慌，應冷靜行事。

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2025預言︱《天使的遺言》將於6月15日發行

根據日本出版社公布的資訊，《天使的遺言》將於6月15日發行，該書類似於龍樹諒的自傳，除了她的作品集之外，內容包括她的兒時生活、改變人生的意外、成為漫畫家的過程、開始記錄夢日記的原因等。

此外，她也將詳細描述關於「海嘯的夢境」，以及作為漫畫家退休後，被外界當作「預言者」的遭遇、並針對作品引發的謠言進行澄清。而外界最關心的「真正的大災難，將於2025年7月到來」這句話，龍樹諒也會在新作中做出更詳細的解釋。

此外，書中還提到了他對生活的哲學思考，以及她對「命運」、「靈魂」和「看不見的力量」的看法。

2025預言︱書名「遺言」的意思

「遺言」象徵著終極的宣告，而「天使」則代表引導、守護與希望。竜樹諒或許希望透過這本書強調人類在面對未知時應持有的同理心與互助精神，而不僅僅是災難的警示。

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2025預言︱夢境成預言漫畫基礎

竜樹諒出生於1954年12月2日，來自日本神奈川縣。她的漫畫家生涯始於17歲時的一場交通事故，這次事件促使她尋找一份能夠在家工作、留下個人印記且不需公開露面的職業，最終選擇了漫畫創作。

她在20歲時正式出道，處女作《郷ひろみ物語》刊登於《月刊Princess》雜誌。她的作品風格涵蓋少女漫畫與懸疑類型，並且在創作過程中開始記錄夢境，這些夢境後來成為她預言漫畫的基礎。

此外， 竜樹諒自幼對靈性與神秘現象極為敏感，曾表示9歲時因頻繁轉學而難以適應校園生活。有一次，她獨自思考人生意義時，看到了一位酷似「神」的老人。這些經歷塑造了她獨特的世界觀，並影響了她的創作方向。

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