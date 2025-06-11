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女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情　同班同學揭女神Step私下真實人品

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

周嘉全在《女神配對計劃》被李芷晴拒愛成熱話。

【女神配對計劃 / 李芷晴 / 周嘉全 / 香港小姐】TVB真人騷《女神配對計劃》在本周日（6月8日）播出後成熱話，當中曾展望上《女神配對計劃》向葉蒨文（Sophie）表白成焦點外，同為TVB藝人周嘉全向李芷晴（Stephanie）示愛亦為網上討論另一焦點。

周嘉全在節目展示當年送給芷晴的素描畫，稱：「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢…就算送完畀佢，我都唔夠膽承認自己鍾意佢。希望以後唔止係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。」

他的剖白更令在場葉蒨文（Sophie）關嘉敏（Carman）感動得眼泛淚光，可是李芷晴卻全程表現迷茫，坦言從沒想過周嘉全喜歡自己。

女神配對計劃｜周嘉全人像素描力追心儀女神　李芷晴1個原因哽咽堅拒好友心意

《女神配對計劃》周嘉全。

女神配對計劃︱李芷晴後悔哽咽

周嘉全被問為何當日送畫一刻不向Step表白，他回答：「我係喺地鐵（港鐵）站畀佢嘅，我畀完佢傾咗陣偈後，佢就話『我準備搵男朋友喇』，我之後就冇諗其他嘢喇。」並續稱：「其實（你）揀唔揀我，我一直都會咁欣賞你，而且我會相信你選擇幸福嘅能力。」Sophie更大嗌：「我覺得佢好真心、好長情、好溫柔。」

可是Step掙扎一輪後最終還是沒選擇嘉全，事後她哽咽稱：「我真係完全冇諗過佢對我係有意思，所以就會變咗好混亂…可能畀多幾秒我我就會撳咗，依家都少少後悔。」

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女神配對計劃︱同學證Step屬好女仔 

至於網民覺得芷晴太絕情，可以按燈給周嘉全機會追求，嘗試對方是否合適人選，甚至讓身為藝人的他多些曝光機會。於是，有網民猜測芷晴嫌棄方不夠紅沒錢，所以不選他。

不過另一方面有網民覺得不喜歡便不喜歡，愛情不能勉強，芷晴不選周嘉全根本沒錯，如果按燈讓他入組卻最終拒絕反更加殘忍。同時，也有網民覺得正因為芷晴太單純沒機心，純感情先行沒太多計算，故此沒按燈讓周嘉全入組。

此外，也有網民表示，旁觀者可以「冷靜地」做決定，但當時人要短時間做選擇其實不容易。

在facebook「走音霑叔的60.70後懷舊同鄉會」專頁內，發文稱幾個月前曾一同上演技班，稱讚道：

幾個月前我上個演技course，其中一個同學就係李芷晴，不過我同佢冇乜兩句完全唔熟亦無聯絡。但據我觀察佢作為電視台力捧姐仔，對我呢啲蛋散都非常客氣有禮，上課如果需要搬動枱凳佢都會幫手一齊做，而唔係坐等人服待嘅港女。我亦都見過佢完全素顏嘅樣，係靚過絕大多數女仔！所以節目中佢成為好多參賽者目標係有原因。

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女神配對計劃︱被封為「六合彩女神」

現年32歲李芷晴在2018年參加港姐，打入12強。之後加入TVB並入讀短期TVB藝員訓練班，中大藝術系畢業的她，在初入行時因為收入不穩定，曾同時教畫畫維持收入。難怪周嘉全選擇用素描畫向女神表心意。

她曾主持過六合彩，樣子甜美受注意被網民封為「六合彩女神」。另外，李芷晴曾多度在《愛‧回家之開心速遞》演不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，到後來在《開心速遞》演接龍員工Elaine才成為長駐角色。

在2021年，李芷晴在TVB台慶奪得38萬元大獎，被當晚司儀之一的麥美恩肉緊擁抱，令李芷晴豐滿上圖於鏡頭前盡表露，令她人氣急升進一步吸納大批老男粉絲，翌年參加台慶綜藝節目《香港小姐再競選》再引起關注，最終於當晚決賽奪亞軍並獲「最佳進步獎」。

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