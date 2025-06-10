明星健康｜喪親後罹患抑鬱症　43歲前英皇男歌手再爆震撼彈：退出娛樂圈

【李日朗／抑鬱／出家／退出娛樂圈】43歲的李日朗（Don）出道多年星途浮浮沉沉，過往曾因嫲嫲突然離世罹患抑鬱症的他，早前更曾遠赴印度落髮、短暫「出家」，近日他再爆震撼彈，宣稱自己退出娛樂圈。

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前英皇男歌手李日朗入行逾20年，星途半紅不黑，近幾年由歌手轉型做老闆、創業做小顏術導師。雖已淡出娛樂圈，但他仍有為TVB拍劇、生活忙碌。今年2月，他遠赴印度與朋友到當地靜修和做義工，打算忙裡偷閒放鬆一下。沒想到在當地受老師提點結下佛緣，為了替家人朋友積福，決定在聖地落髮，試行短暫「出家」，並且分享了多張當地剪影、穿上袈裟，頂著光頭的相片。

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近幾年李日朗一直於「抖音」拍片唱歌，近日他分享自己過去作品及經歷，表示自己過去曾與張繼聰曾合作製作一首歌，來紀念離世的嫲嫲，這首歌當時曾被唱片同事嘲「浪費錢」、「連宣傳都浪費時間」，片中他突然自爆「其實我已經離開咗娛樂圈，無做歌手好多年喇」，引發粉絲關注。

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網絡熱話｜與嫲嫲自幼關系親厚 喪親後曾一度罹患抑鬱

據了解，李日朗與嫲嫲關系一直親厚，嫲嫲的離世一直令他難以忘懷。他過往曾於東華三院網上訪談節目《就是這麼開朗》大談出道至今的心路歷程，當年入行前，他曾赴台當酒廊歌手，最終當不成歌手，還一度為逃避壓力而不願回港。他亦透露，當年因為接受不了一手湊大自己的嫲嫲突然離世的消息，導致他鬱鬱不歡，變得沉默寡言，最終確診情緒病患上抑鬱症。對於自己曾經患上抑鬱症，他對此持開放態度看待情緒問題，最重要是承認自己心理生病了，然後好好面對，接受治療。

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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資料來源：抖音@ 唱故事的人李日朗、《就是這麼開朗》

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