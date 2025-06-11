凍齡女神丨33歲索爆人妻歌手被網民偶遇　即場反應遭狠批曾自爆患1病無法斷尾

【吳若希/素顏/凍齡】33歲吳若希（Jinny）近日完成澳門演唱會後，便到廣州，為即將展開的廣州音樂會準備宣傳工作。有內地網民分享於廣州商場與「女神」偶遇的生圖照，大讚素顔吳若希靚麗。吳若希早前曾自爆身體出事，是「一個冇得斷尾嘅瘤」。

內地有網民近日於小紅書社分享了在廣州偶遇吳若希的片段，並留言大讚：

啊廣州偶遇吳若希！素顏美到窒息！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

片中可見，當日吳若希儘管是素顏現身，但高佻苗條身材表露無遺。不過，片段流出後，有網民卻將焦點就落在吳若希反應和態度之上。因為片中可以聽到用電話拍攝的網民曾經向女神打招呼，惟吳卻沒有回應，甚至沒半點笑容。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

因此，不少網民批評吳態度差，紛狠批「扮晒嘢，以為自己大明星，宇宙最靚咁！」 、「態度差到死」，但亦有網民撐吳若希，稱明星也是人，別對明星要求太苛刻。

最新影片:

臉上驚現汗管瘤 無法斷尾

Jinny於2024年曾自爆身體出事，於脫疣期間發現自己有汗管瘤，更直指是「一個冇得斷尾嘅瘤」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

拆解汗管瘤

皮膚科專科醫生陳厚毅，曾講解汗管瘤特徵、成因及治療方法。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5