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凍齡女神丨33歲索爆人妻歌手被網民偶遇　即場反應遭狠批曾自爆患1病無法斷尾

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【吳若希/素顏/凍齡】33歲吳若希（Jinny）近日完成澳門演唱會後，便到廣州，為即將展開的廣州音樂會準備宣傳工作。有內地網民分享於廣州商場與「女神」偶遇的生圖照，大讚素顔吳若希靚麗。吳若希早前曾自爆身體出事，是「一個冇得斷尾嘅瘤」。 

    內地有網民近日於小紅書社分享了在廣州偶遇吳若希的片段，並留言大讚：

    啊廣州偶遇吳若希！素顏美到窒息！

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    片中可見，當日吳若希儘管是素顏現身，但高佻苗條身材表露無遺。不過，片段流出後，有網民卻將焦點就落在吳若希反應和態度之上。因為片中可以聽到用電話拍攝的網民曾經向女神打招呼，惟吳卻沒有回應，甚至沒半點笑容。

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    因此，不少網民批評吳態度差，紛狠批「扮晒嘢，以為自己大明星，宇宙最靚咁！」 、「態度差到死」，但亦有網民撐吳若希，稱明星也是人，別對明星要求太苛刻。

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    Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

    臉上驚現汗管瘤 無法斷尾

    Jinny於2024年曾自爆身體出事，於脫疣期間發現自己有汗管瘤，更直指是「一個冇得斷尾嘅瘤」。 

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    +3

    拆解汗管瘤

    皮膚科專科醫生陳厚毅，曾講解汗管瘤特徵、成因及治療方法。

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